Promozione girone A, undicesima giornata: Cus a valanga sulla Giardinellese, pareggio esterno della Parmonval

L'undicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, si apre con l'anticipo del sabato tra Cus Palermo e Giardinellese: non c'è storia tra le due formazioni, i cussini vincono 6-1. Nelle gare odierne bel successo esterno del San Giorgio Piana, sul campo del Partinico: la formazione di Piana degli Albanesi mantiene il primato della classifica insieme al San Vito Lo Capo.

La Parmonval pareggia 1-1 contro il Kamarat, fuori casa. Il Casteltermini batte, in casa, l'Iccarense.

Nel dettaglio tutti i risultati:

Cus Palermo-Giardinellese 6-1 giocata ieri

Vittoria netta e convincente per il Cus Palermo, che nell'undicesima giornata del girone A di Promozione siciliana, batte in casa la Giardinellese. La formazione di Zappavigna viene fuori alla distanza, per gestire con personalità nel finale. Eppure il match parte all'insegna dell'equilibrio. I cussini la sbloccano subito con La Vardera, ma gli ospiti trovano il pari all'ottavo minuto con De Luca. I cussini creano i presupposti per la seconda marcatura, che però non arriva nella prima frazione. Il secondo tempo è tutta un'altra storia. Dopo cinque minuti di gioco, il Cus piazza un doppio colpo che segna il match, prima con Castigliola poi con Filpo: 3-1 e gara in ghiaccio. I cussini creano tanto, sulle ali dell'entusiasmo trovano altre tre volte la via della rete, rispettivamente con Messina, La Vardera e nel finale con Andolina.

Alcamo-San Vito Lo Capo 0-1

Bagheria-Gemini 1-0

Una rete del solito Stassi, al 38', regala i tre punti al Bagheria. Calcio di punizione dall'out di destra di Minnone e grande conclusione al volo di Stassi che si insacca sotto la traversa.

Casteltermini-Iccarense 1-0

Marsala-Empedoclina 4-0

Partinicaudace-San Giorgio Piana 1-2

Il neo acquisto Raimondo Lucera, ex rosanero, porta in vantaggio il San Giorgio al sesto minuto di gioco. Serio raddoppia con un rigore al termine della prima frazione di gioco. Il Partinico accorcia nella ripresa con Filì ma non riesce ad agguantare il pari finale.

Kamarat-Parmonval 1-1

La Parmonval di Mutolo viene fermata dal Kamarat, al termine di novanta minuti intensi e combattuti. Per i padroni di casa a segno Panepinto, di Carioto la rete della squadra di Partanna Mondello.