Promozione girone A, terza giornata: la Parmonval batte il Partinicaudace, successo casalingo del Cus

La Parmonval ottiene il terzo successo consecutivo in campionato: nell'anticipo di ieri battuto 2-1 il Partinicaudace. Il Cus Palermo batte 2-0 in casa il Marsala, cade ancora l'Iccarense di Carini contro l'Empedoclina. Pareggio a reti bianche tra Giardinellese e Bagheria, il San Giorgio Piana sbanca San Vito Lo Capo ed ottiene la terza vittoria di fila.

Di seguito i risultati di giornata:

Parmonval-Partinicaudace 2-1 giocata ieri

Terzo successo di fila della Parmonval nei confronti del Partinicaudace e terzo 2-1 in campionato. Solito primo tempo con la squadra di Partanna Mondello che esprime un buon calcio. Aprono le danze i gol di Rappa e Messina, entrambi su rigore: una doppia ingenuità difensiva dei neroverdi ha determinato la concessione dei due penalty. Al 41' un gol di Pirrotta riapre la gara per gli uomini di Bellomo togliendo certezze ai biancazzurri. Nel secondo tempo gara sempre in bilico con il Partinicaudace che cerca il gol del pari: la squadra di Mutolo non brilla ma alla fine ottiene il risultato voluto.

Alba Alcamo-Gemini 0-0

Cus Palermo-Marsala 2-0

Arriva la prima vittoria in campionato per il Cus Palermo, che tra le mura amiche batte meritatamente il Marsala. Formazione coraggiosa di Mister Zappavigna, offensiva e alla ricerca della vittoria sin dalla partenza. Gli universitari giocano una partita di personalità, seppur il risultato non sia stato sbloccato immediatamente. Primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa ci pensa Rosselli a portare in vantaggio il Cus. Nel finale Vinci trova il raddoppio, risolvendo con merito una mischia e regalando i tre punti ai compagni. Nel prossimo turno per il Cus la trasferta di Casteltermini.

Città di San Vito Lo Capo-San Giorgio Piana 1-2

Serio e Carioto (su rigore) regalano altri tre punti al club di Piana degli Albanesi. Rosone firma il gol che a sei minuti dalla fine riapre il match per i padroni di casa ma gli ospiti chiudono nel recupero i varchi e portano a casa il terzo successo di fila.

Empedoclina-Iccarense 3-1

Kamarat-Casteltermini 2-2

Giardinellese-Bagheria 0-0