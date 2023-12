Promozione girone A, tredicesima giornata: il Cus pareggia in casa, il San Giorgio Piana cade in trasferta

Alcune sorprese nei risultati hanno caratterizzato la tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Nell'anticipo di ieri il Cus ha pareggiato 2-2 in casa contro il Kamarat. Nelle gare odierne, blitz vincente della Parmonval ad Alcamo e sconfitta inattesa fuori casa per la capolista San Giorgio Piana. Ne approfitta il Città di San Vito Lo Capo, che raggiunge a quota 28 la formazione di Piana degli Albanesi al primo posto. Nel dettaglio tutti i risultati.

Cus Palermo-Kamarat 2-2 giocata ieri

Grande reazione del Cus Palermo di Mister Zappavigna, che sotto di due reti tira fuori il carattere e la determinazione e riporta a casa la partita nel secondo tempo. La partenza degli ospiti, infatti, è eccezionale. Grazie alle reti di Marchica e Bamba, il match si mette a dir poco in salita per i cussini. Gli universitari provano a reagire, ma la giornata non sembra essere delle migliori, così al duplice fischio si va negli spogliatoi col parziale di 0-2. È qui che viene fuori il carattere della squadra. I marcatori sono gli stessi del vittorioso derby dello scorso weekend, La Vardera e Russo tra il 5’ ed il 12’: match in parità. L’incontro non vivrà ulteriori colpi di scena in grado di incidere sul risultato finale.

Alba Alcamo-Parmonval 1-2

Successo molto prezioso per la Parmonval, che batte in trasferta l'Alcamo 2-1. Decisive le reti di Rappa e Carioto, per i padroni di casa in gol Gallina.

Bagheria-Iccarense 4-0

Non c'è storia nel match tra Bagheria e Iccarense: la formazione carinese cade anche contro i nerazzurri, 4-0 il finale. Tripletta di Stassi e gol di Fiorentino nel poker del Città delle Ville.

Casteltermini-Città di San Vito Lo Capo 2-3

Marsala-Giardinellese 2-1

Partinicaudace-Empedoclina 2-0

D'Amico e Longo firmano le reti del successo casalingo del Partinico contro l'Empedoclina.

Gemini-San Giorgio Piana 1-0

La capolista San Giorgio Piana, a sorpresa, cade in trasferta contro il Gemini: al comunale Nino Lo Bue decide la rete di Spinelli. La formazione rossonera viene rimontata in vetta dal San Vito Lo Capo: entrambe, adesso, sono a quota 28.