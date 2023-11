Promozione girone A, nona giornata: ok Parmonval e Cus, pareggia il San Giorgio Piana

Successi preziosi per Parmonval e Cus Palermo nella nona giornata del campionato di Promozione.

Negli anticipi del sabato vincono entrambe le formazioni palermitane: la squadra di Partanna Mondello si impone con un sonoro 7-0 sulla Giardinellese; i cussini battono 2-0 in casa l’Empedoclina. Nelle gare odierne l’Iccarense cade in trasferta 3-2 contro l’Alba Alcamo. Pari per Bagheria e San Giorgio Piana.

Di seguito tutti i risultati della nona giornata.

Cus Palermo-Empedoclina 2-0 giocata ieri

Un gol per tempo e splendida vittoria del Cus Palermo, che con personalità ed autorevolezza si impone per 2-0 contro l'Empedoclina. I ragazzi guidati da Ferdinando Zappavigna si esprimono al meglio e ora che la rosa torna a girare a ranghi completi i risultati ne sono una diretta conseguenza. Prima del fischio d'inzio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni La Franca, fedele collaboratore ed accompagnatore della squadra negli anni più belli della storia recente della sezione, arricchiti da tanti successi in serie. Alla breve, ma intensa, cerimonia organizzata da Mister Lele Aprile, hanno partecipato anche la moglie e la figlia di Giovanni, le quali hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina cussina, per anni sua seconda casa. Mauro Russo mette la firma in campo due volte: la prima subito in avvio, concretizzando un bel lancio in profondità di Carollo. La Vardera sfiora il gol, Insenna a tratti è inoperoso. La partita scorre proprio come il Cus desidera. Nella ripresa il copione non cambia ed a metà frazione è sempre Russo, dopo aver completato un paio di dribbling, a far partire una botta secca che si spegne all'angolino. Secondo successo consecutivo per il Cus Palermo, che torna così a respirare l'aria d'alta classifica.

Parmonval-Giardinellese 7-0 giocata ieri

Pronto riscatto dei ragazzi di Mutolo, partita a dir poco perfetta dei biancazzurri. Una gara vinta in scioltezza, con grande personalità.

Partita da incorniciare per il bomber Domenico Messina, autore di 4 gol. La gara inizia subito in discesa, alla prima vera occasione è Messina al 5' a sbloccare il match. Prova a reagire la Giardinellese senza però creare grossi grattacapi a Tarantino. Al 30' arriva il raddoppio con una conclusione di Zerbo deviata da Pellitteri, che la mette alle spalle di Di Piazza.

La Parmonval quando riparte crea sempre i presupposti del gol: al 39' arriva il 3-0 ancora con Messina. Il 4-0 non si fa attendere e arriva grazie a Guastella al 41'. La ripresa inizia con la rete di Zerbo, al 47', per la cinquina palermitana.

Al 70' Messina timbra il 6-0, quindi i conti vengono chiusi definitivamente dallo stesso Messina a nove minuti dalla fine per il 7-0 finale. Per la Parmonval un successo importantissimo in vista della difficile doppia trasferta (Gemini e Kamarat) prevista dal calendario.

Alba Alcamo-Iccarense 3-2

Casteltermini-Bagheria 1-1

Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, nella ripresa arrivano le reti di Agnello e Virzì. Le squadre si dividono, così, la posta in palio.

Marsala-San Giorgio Piana 0-0

Il San Giorgio Piana non va oltre lo 0-0 contro un buon Marsala. La squadra di Piana degli Albanesi rimane prima in classifica a 19 punti, insieme alla Parmonval e al San Vito Lo Capo.

Partinicaudace-Gemini 1-1

Kamarat-San Vito Lo Capo 2-2