Promozione girone A, 17esima giornata: la Parmonval torna alla vittoria, pari casalingo del Cus

La Parmonval torna alla vittoria e lo fa, in maniera convincente, in casa contro il Bagheria. Nell’anticipo di ieri della 17esima giornata, la formazione di Partanna Mondello batte 1-0 il Bagheria. Sempre ieri, pareggio casalingo del Cus contro il Casteltermini.

Nel pomeriggio odierno vittoria esterna preziosa per il San Giorgio Piana, 3-2 contro la Giardinellese. Il Partinicaudace cade, in trasferta, contro il Kamarat.

Nel dettaglio tutti i risultati.

Parmonval-Bagheria 1-0 giocata ieri

Pronto riscatto della Parmonval, che al Franco Lo Monaco batte 1-0 il Bagheria di Pagano e torna per il momento in zona playoff. Gara decisa dalla rete di Zerbo, arrivata al 53': bravo il calciatore a farsi trovare pronto per il tap-in vincente, dopo il tiro cross di Rama. Il Bagheria prova a reagire ma la difesa della Parmonval tiene bene contro gli attacchi nerazzurri. L'ex Stassi, poi, sfiora il pari ma la difesa palermitana si salva.

Cus Palermo-Casteltermini 1-1

Termina in pari la sfida tra Cus Palermo e Casteltermini: 1-1 il finale. I ragazzi guidati da mister Zappavigna partono bene e riescono a chiudere in vantaggio la prima frazione. Dopo un avvio incoraggiante, infatti, gli universitari la sbloccano al 30' col solito La Vardera. Nella ripresa i cussini giocano per trovare il raddoppio, ma gli ospiti restano agganciati al match. La rete del pari arriva al 71' con Issah. Nel finale i tentativi cussini di provare a ritornare avanti non vanno a buon fine ed al triplice fischio l'1-1 diventa definitivo.

Giardinellese-San Giorgio Piana 2-3

Blitz vincente a Giardinello per la capolista: Serio, Lucera e Giovenco firmano le reti per gli ospiti. Tre punti importanti per il San Giorgio Piana, che sale a quota 38 punti.

Città di San Vito Lo Capo-Iccarense sospesa dopo dieci minuti. Il direttore di gara costretto a fischiare la fine della partita per mancanza del numero minimo di giocatori nell'Iccarense: si va, presumibilmente, verso il 3-0 a tavolino.

Alba Alcamo-Marsala 0-2

Empedoclina-Gemini calcio 2-3

Kamarat-Partinicaudace 2-0

Padroni di casa in vantaggio al 42' con Rinoldo: bella serpentina in area di Panepinto che serve il compagno per la conclusione a porta sguarnita. Al 70', su calcio d'angolo, raddoppio di Bamba di testa.