Promozione girone A, settima giornata: la Parmonval batte l’Empedoclina, il Cus ferma la capolista

La Parmonval si avvicina alla vetta della classifica del girone A di Promozione, grazie al successo di ieri in casa contro l’Empedoclina. La squadra di Mutolo, con un netto 2-0, si assicura tre punti importanti che l’avvicinano al comando, in virtù del pari tra Cus Palermo e San Giorgio Piana. La capolista, infatti, viene bloccata sullo 0-0 dai cussini e vede ridursi ad un solo punto il vantaggio dalla squadra di Partanna Mondello.

Nelle gare odierne della settima giornata il Bagheria pareggia 1-1 in trasferta contro l’Alcamo. Ancora a secco di punti l’Iccarense: la squadra carinese perde 6-0 contro il Kamarat, in trasferta.

Di seguito il quadro dei risultati:

Parmonval-Empedoclina 2-0 giocata ieri

Con un gol per tempo la Parmonval batte senza grosse difficoltà l'Empedoclina, Al Franco Lo Monaco la sfida finisce 2-0: decidono il match le reti di Savanè al 31' e Rama al 73'. Dopo un'iniziale fase di studio la squadra di Mutolo prende campo e passa in vantaggio un minuto dopo lo scoccare della mezz'ora: cross di Zerbo e incornata di Savanè che mette fuori causa il portiere granata. Poco dopo la Parmonval sfiora il raddoppio, gli avversari non impensieriscono più di tanto Tarantino. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di 1-0 in favore dei biancazzurri. Nel secondo tempo inizia bene l'Empedoclina, ma col passare dei minuti la Parmonval torna a rendersi sempre più pericolosa sfiorando il raddoppio. Al 28' della ripresa è il neoacquisto Gambino a servire Colley, che mette nel mezzo il pallone e Rama lo spinge in fondo al sacco.

Cus Palermo-San Giorgio Piana 0-0 giocata ieri

Pareggio a reti bianche tra i cussini di Mister Zappavigna e la quotata formazione rossonera, seria candidata alla vittoria del campionato. Gara combattuta, con occasioni potenzialmente decisive per entrambe le formazioni. Il Cus Palermo gioca un ottimo match e nel primo tempo sfiora il gol in un paio di circostanze, con il San Giorgio Piana che risponde colpo su colpo, non trovando però l'appuntamento vincente. Nella ripresa lo squillo più importante per i cussini arriva con una punizione dalla distanza, ma l'equilibrio permane. Col passare dei minuti il gioco diventa più compassato, i ritmi si abbassano e le formazioni non riescono più ad impensierire le difese. Per gli universitari un punto pesante sul piano del morale, che muove la classifica ed è frutto di una splendida prestazione: un approccio alla gara caratterizzato da grande personalità, contro un avversario dalle importanti ambizioni.

Casteltermini-Gemini 4-1

Kamarat-Iccarense 6-0

Il Kamarat a valanga sulla formazione carinese dell'Iccarense: 6-0 il finale. Poker di gol firmato da Giuseppe Marchica, chiudono il set i gol di Tuzzolino e Panepinto.

Marsala-Partinicaudace 3-2

Al Campo Mariano Di Dia di Strasatti il Marsala batte 3-2 il Partinicaudace, al termine di novanta minuti piuttosto divertenti. Pirrotta, dopo nove minuti, porta in vantaggio il Partinico: bravo il numero 9 a finalizzare una ripartenza veloce degli ospiti. Al 26' Vetrano fredda il portiere con un bel piattone, per l'1-1. Passano soltanto otto minuti ed ecco il sorpasso: Iannotti, di testa, insacca in tap-in dopo la respinta del portiere. Al 41' è ancora Vetrano a siglare un bel gol, con un tiro preciso da dentro l'area che batte Versaci. Al minuto 15 della ripresa gli ospiti riaprono il match: Longo in mischia, sugli sviluppi di calcio d'angolo, batte Barbera. Nei minuti finali la difesa dei padroni di casa regge e il Marsala porta così a casa tre punti importanti.

Alcamo-Bagheria 1-1

Al Don Pino Puglisi di Montelepre Alcamo e Bagheria si dividono la posta in palio: 1-1 il finale, vince l'equilibrio. Al 33' rigore sbagliato dal Bagheria: pasticcio difensivo dell'Alcamo, rigore concesso ma Minnone spreca e calcia a lato. Sono gli ospiti a sbloccare per primi la gara, grazie alla rete di Stassi al 41'. Poco prima un clamoroso doppio palo dell'Alcamo, prima da Di Giuseppe e poi sulla ribattuta da Bellia. Al novantesimo l'Alba Alcamo agguanta il pari: Vivona regala un punto prezioso e meritato, visto che i padroni di casa avevano condotto il gioco per larghi tratti del match.

Giardinellese-San Vito Lo Capo 1-1