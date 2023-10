Promozione girone A, sesta giornata: il Bagheria batte il Cus Palermo, la Parmonval in scioltezza a Carini

Il San Giorgio Piana prosegue la propria marcia in vetta alla classifica del girone A di Promozione: la formazione di Chinnici vince 2-0 in casa contro il Kamarat e mantiene tre punti di distacco dalla Parmonval. La squadra di Mutolo resta in scia, vincendo nettamente in trasferta a Carini contro l'Iccarense, 4-0 il finale. Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati della sesta giornata di campionato:

Bagheria-Cus Palermo 2-1

Termina 2-1 in favore del Bagheria la sfida valevole per la sesta giornata del girone A di Promozione siciliana. Il Cus Palermo guidato da Mister Zappavigna non riesce a riportare sulla retta via un match che si complica già nel primo quarto d'ora. La formazione nerazzurra, infatti, riesce ad affondare subito in due occasioni. Prima all'8' con una botta dal limite di Fiorentino, quindi al 16' con un tocco sotto di Morana che supera il portiere cussino in uscita. Il Cus Palermo prova a riorganizzarsi, tentando di costruire palla a terra, ma le conclusioni - anche dalla distanza - risultano imprecise. Nella ripresa gli universitari cercano di reagire, alzando i ritmi. Il Bagheria è bravo nel tenere il campo e provare, quando possibile, a chiuderla in contropiede. Quando il match sembra scorrere via sul doppio vantaggio bagherese, il Cus accorcia con la rete di destro di La Vardera, pescato bene in area. Nel finale la gara è a dir poco spezzettata, si gioca pochissimo ed il cronometro non premia i cussini. Al triplice fischio è 2-1 in favore del Bagheria.

Casteltermini-Marsala 0-1

Empedoclina-Giardinellese 2-1

Iccarense-Parmonval 0-4

All'Agliastrelli di Carini netto successo della Parmonval sull'Iccarense, ancora a quota zero punti in classifica. Rama apre le marcature dopo sei minuti, beffando il portiere carinese in uscita. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di calcio d'angolo, al ventesimo, grazie ad un autogol. Al 24' Totò Rappa, con un destro micidiale dalla distanza, firma il 3-0 degli ospiti: sul tiro nulla può il portiere carinese. Il poker della squadra di Partanna Mondello viene firmato al 54' da Domenico Messina, grazie ad una bella botta mancina da fuori area.

Partinicaudace-Alba Alcamo 0-2

San Giorgio Piana-Kamarat 2-0

Il San Giorgio Piana batte 2-0 il Kamarat, al termine di novanta minuti piuttosto gradevoli ed intensi. Bel gesto, a fine partita, della squadra di Cammarata: gli ospiti, infatti, oltre a lasciare gli spogliatoi puliti hanno omaggiato la squadra avversaria con un mazzo di fiori e un bel messaggio. Di Sanyong e Carioto le reti decisive del match. I ragazzi di Chinnici restano primi in classifica, a quota 16 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulla Parmonval.

Gemini-Città di San Vito Lo Capo 1-0