Promozione girone A, seconda giornata: vince la Parmonval, pari senza reti ad Alcamo per il Cus Palermo

Seconda giornata del campionato di Promozione, girone A, che va in archivio: blitz esterno della Parmonval che vince a Casteltermini, pari ad Alcamo tra Alba e Cus Palermo. Il Bagheria cade in casa contro San Vito Lo Capo, mentre l'Iccarense esce sconfitta dal campo del Gemini. Nel dettaglio tutti i finali di giornata.

Casteltermini-Parmonval 1-2

La Parmonval vince con sofferenza 2-1 a Casteltermini una gara giocata contro un avversario ostico. I ragazzi di Mutolo portano a casa i tre punti: ottimo primo tempo, ripresa da rivedere. Al 10' è Messina a rompere gli equilibri con una bella incornata, poi ben tre palle gol non sfruttate dai palermitani e primo tempo che si chiude meritatamente 1-0. Nel secondo tempo, nonostante la doppia espulsione (rossi per Noto e Agnello) il Casteltermini riesce a riequilibrare le sorti con una gran punizione di Davinci per il gol dell'1-1. La Parmonval prova qualche timido assalto e al 28' della ripresa è Colley a realizzare di testa sugli sviluppi di un corner. Nel finale il Casteltermini all'ultimo respiro colpisce un palo su punizione di La Rocca.

Alba Alcamo-Cus Palermo 0-0

Gara gradevole tra due formazioni ben messe in campo, che hanno espresso a tratti un ottimo calcio. Ci provano entrambe le formazioni a vincere ma alla fine prevale l'equilibrio e le due squadre si dividono la posta in palio.

Bagheria-Città di San Vito Lo Capo 1-2

Bonaventura firma dopo due minuti l'1-0 ospite, quindi Rosone alla mezz'ora raddoppia. Il gol del Bagheria arriva al quinto della ripresa, con Stassi. Nel finale vani i tentativi dei padroni di casa di agguantare il pari.

Gemini-Iccarense 3-0

Petruzzella, Spinelli e Ribaudo stendono i carinesi dell'Iccarense, ancora ko dopo la pesante sconfitta all'esordio.

Marsala-Kamarat 3-0

Partinicaudace-Giardinellese 3-3

Sei reti e tanto divertimento nel match tra Partinicaudace e Giardinellese. Aprono le marcature i padroni di casa con D'Amico, quindi il pari di Pezzino su calcio di rigore piuttosto discusso dai calciatori del Partinico. Poco prima del termine della prima frazione di gara è Alessandro Pirrotta a riportare in vantaggio i neroverdi. Al 70' il 3-1, siglato da Emanuele Filì. Cinque minuti dopo Tamburello realizza su rigore, quindi il 3-3 finale di De Luca.

San Giorgio Piana-Empedoclina 2-0

Una doppietta di Carioto in dieci minuti (72' e 82') regala il secondo successo alla formazione di Piana degli Albanesi. Bel successo dei padroni di casa, che hanno espresso un buon calcio per tutti i novanta minuti di gioco. La prima rete viene firmata da Carioto dopo un bell'assist di Serio, bravo a mettere in mezzo una palla che sembrava persa. Dieci minuti dopo lo stesso Carioto, dopo aver addomesticato bene una palla alta, spara una conclusione potente all'angolino che trafigge il portiere avversario.