Promozione girone A, quinta giornata: la Parmonval ferma il San Giorgio Piana, pari senza gol tra Cus e Partinicaudace

La quinta giornata del campionato di Promozione, girone A, è terminata con le gare domenicali. Ieri due anticipi: Parmonval-San Giorgio Piana e Cus Palermo-Partinicaudace. Due pareggi nelle gare del sabato, con gol soltanto nel match tra la squadra di Mutolo e la formazione di Piana degli Albanesi. Pari a reti bianche per i cussini contro Partinico. Nelle gare di oggi si registra il primo punto in campionato per l'Iccarense: la squadra di Carini pareggia fuori casa 0-0 contro la Giardinellese.

Nel dettaglio tutti i risultati di giornata:

Parmonval-San Giorgio Piana 1-1 giocata ieri

Rappa fa esplodere il Franco Lo Monaco, segnando al minuto 87 contro il San Giorgio Piana: il capitano firma il gol del pari che evita la seconda sconfitta consecutiva ai biancazzurri. Gli ospiti si erano portati in vantaggio al ventesimo del primo tempo, grazie al solito bomber Carioto: a tu per tu con Polonia l'attaccante è lesto e lo fulmina con un potente mancino. La Parmonval prova a reagire ma trova sempre attenta la difesa rossonera, che regge alle continue pressioni dei biancazzurri: si va al riposo con il vantaggio ospite di un gol. Nella ripresa continua la pressione della Parmonval, il San Giorgio Piana si difende ma non disdegna contropiedi rapidi ed efficaci. Ospiti vicini al raddoppio con Gallo, che battezza il secondo palo ma è bravissimo Polonia in tuffo a mandare la palla sul palo e poi in angolo. Quando gli ospiti pregustavano il quarto successo consecutivo ecco all'87' il pari casalingo: azione prolungata in attacco con Rappa che scivola, la palla finisce sui piedi di Molinini che la mette nel mezzo per la rovesciata di Zerbo che va a servire il liberissimo Rappa, che a porta spalancata non sbaglia.

Cus Palermo-Partinicaudace 0-0 giocata ieri

Termina a reti bianche la sfida degli universitari guidati da Mister Zappavigna contro il Partinico. Partita di certo non spettacolare ma equilibrata e capace di fornire alcuni spunti tecnici interessanti. Tra le fila cussine da registrare l’infortunio a Rosselli, che ha inciso non poco sullo sviluppo dell’incontro. Anche nella ripresa il copione non cambia, le squadre cercano timidamente di affacciarsi in zona offensiva ma col passare dei minuti il risultato rimane bloccato. Nel finale gli ospiti vanno ad un passo dalla vittoria con un’incredibile occasione caratterizzata da ben due pali.

Alba Alcamo-Casteltermini 0-1

Città di San Vito Lo Capo-Empedoclina 3-1

Kamarat-Bagheria 4-0

Fanara, Panepinto, Meta e Piraneo servono il poker di gol del Kamarat contro il Bagheria. Al Vito Di Marco di Cammarata ospiti mai in partita, in evidente difficoltà contro i padroni di casa. Due reti per tempo condannano il Bagheria alla sconfitta.

Marsala-Gemini 0-1

Giardinellese-Iccarense 0-0

L'Iccarense batte un colpo e conquista il primo punto della stagione, che muove la classifica. I carinesi disputano un buon match sfiorando il vantaggio in due circostanze ma la difesa dei padroni di casa regge e alla fine gli ospiti si accontentano del pari.