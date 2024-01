Promozione girone A, quattordicesima giornata: la Parmonval cade a Marsala, poker del Cus in trasferta

La quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, si conclude con alcune sorprese. La Parmonval cade in trasferta a Marsala, 1-0 il finale: la formazione di Mutolo viene raggiunta in classifica dal Cus Palermo a quota 23. I cussini calano, in trasferta, il poker: 4-0 contro il Gemini. Pareggio casalingo per il Partinicaudace, contro il San Vito Lo Capo. Il San Giorgio Piana ne approfitta, aumentando il distacco proprio dal San Vito: agevole successo casalingo per i rossoneri contro l'Iccarense. Di seguito tutti i risultati di giornata.

Casteltermini-Giardinellese 4-0 giocata ieri

Bagheria-Empedoclina 5-0

Ottima ripartenza in campionato dopo la pausa per le festività per i nerazzurri, che hanno concluso la prima del girone di ritorno con un pokerissimi ai danni dell’Empedoclina. Le sorti della partita si sono delineate sin da subito, con la prima rete segnata da Samuele Caracappa. Al 28’ è Domenico Fiorentino a siglare il 2-0 per i padroni di casa: la conclusione sorprende Scannella. Al 35’ match in ghiaccio, è il bomber Stassi a firmare il 3-0. Al secondo minuto della ripresa arriva la doppietta di Caracappa, quindi al 91’ il pokerissimo calato da Salvatore Bonanno. Il Bagheria sale al terzo posto con 25 punti, sei dalla prima classificata San Giorgio Piana e si prepara al prossimo incontro con il san Vito Lo Capo. Con la rete odierna il bomber Stassi sale a quota 14 gol in campionato.

Marsala-Parmonval 1-0

Primo tempo piuttosto equilibrato a Marsala, entrambe le formazioni provano a costruire azioni pericolose. Al 93' capitan Genesio porta in vantaggio gli azzurri: il pubblico si infiamma per il colpo di testa vincente del calciatore. La difesa palermitana si addormenta su una rimessa laterale, Tarantino respinge una prima conclusione avversaria ma la palla si impenna e Genesio colpisce di testa per il gol che vale i tre punti.

Partinicaudace-Città di San Vito Lo Capo 1-1

Gli ospiti passano in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo, Pirrotta segna il più classico dei gol dell'ex: il numero 9 si avventa su una palla vagante in area e batte il portiere del Partinico. Al 78' De Luca viene messo giù, per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore per il Partinicaudace. Dagli undici metri parte lo stesso De Luca che spiazza il portiere avversario.

San Giorgio Piana-Iccarense conclusa al 35' del primo tempo, sul parziale di 2-0 per i padroni di casa. Il direttore di gara costretto a fischiare la fine della partita per mancanza del numero minimo di giocatori nell'Iccarense: si va, presumibilmente, verso il 3-0 a tavolino.

Alba Alcamo-Kamarat 0-0

Gemini-Cus Palermo 0-4

Splendida vittoria del Cus Palermo di Mister Zappavigna, che con personalità ed una prestazione di grande autorevolezza si impone per 4-0 in trasferta contro il Gemini. I cussini sono in giornata e si vede subito, tengono bene il campo ed attaccano ogni pallone. La sblocca capitan Carollo di testa su punizione di Castigliola. Al 45’ trenta secondi di nervi tesi in casa Gemini e doppio rosso diretto: padroni di casa in nove. Nella ripresa, prima è Russo con una magia a giro di destro a firmare il raddoppio, quindi a seguire tiro velenoso di La Vardera che si insacca dopo una deviazione. Russo ha l’occasione per la doppietta su rigore, il Gemini resta in otto ma la traversa nega la gioia del gol a Russo. Nel finale esordio on fire di Moncada, che conquista il rigore, trasformato con una bomba da La Vardera.