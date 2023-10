Promozione girone A, quarta giornata: prima sconfitta per la Parmonval, ko anche il Cus Palermo in trasferta

Va in archivio la quarta giornata del campionato di Promozione, girone A. Prima sconfitta stagionale per la Parmonval di Mutolo: la squadra di Partanna Mondello cade in trasferta, 2-1 contro il Bagheria. Perde anche il Cus Palermo, a Casteltermini: cussini autori di un buon primo tempo, poi nella ripresa viene fuori l'esperienza dei padroni di casa. Prosegue la crisi dell'Iccarense, ancora a secco di punti: altra sconfitta casalinga, contro San Vito Lo Capo. Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati odierni.

Bagheria-Parmonval 2-1

Caracappa e Stassi segnano nel primo tempo per i padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Partanna Mondello va in gol con Zerbo. Nei minuti finali la formazione di Mutolo prova il forcing ma la difesa del Bagheria regge sino al novantesimo.

Casteltermini-Cus Palermo 2-0

Sconfitta amara per il Cus Palermo, che a Casteltermini pur giocando un primo tempo solido, cede il passo nella ripresa. Dopo una prima frazione equilibrata, nella quale Mister Zappavigna è riuscito, come spesso accade, a far esprimere un buon gioco ai suoi ragazzi, nella ripresa il Casteltermini si rivela più cinico. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Dorra e Sclafani.

Iccarense-Città di San Vito Lo Capo 0-3

Prosegue il momento negativo dei carinesi dell’Iccarense: nessun punto in campionato ancora ottenuto. In gol, per San Vito Lo Capo, Rosone, Mustaccia e Cardella.

Marsala-Alba Alcamo 0-2

Prima vittoria in campionato per l’Alba Alcamo, successo prezioso in trasferta a Marsala. In gol per gli ospiti Ammoscato e Vivona.

Partinicaudace-Kamarat 2-1

Il Partinicaudace porta a casa tre punti preziosi, 2-1 al Kamarat: in gol Longo e Pirrotta, per il Kamarat a segno Fanara.

San Giorgio Piana-Giardinellese 2-1

Sono quattro su quattro in campionato le vittorie per la formazione di Piana degli Albanesi. Giovenco e Serio firmano il successo casalingo, di Randazo la rete ospite.

Gemini-Empedoclina 0-2

Prezioso successo esterno dell’Empedoclina, il secondo in campionato: contro il Gemini decisive le reti di Polito e Cuscio.