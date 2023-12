Promozione girone A, dodicesima giornata: il Cus batte la Parmonval, successo del San Giorgio Piana contro Bagheria

Si è conclusa questo pomeriggio la dodicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Negli anticipi di ieri bel successo esterno del Cus Palermo, in casa della Parmonval. Nell'altra gara, pari tra Kamarat e Gemini. Nelle gare di oggi, successo esterno a Carini del Partinico: Iccarense sempre ultima a zero punti. Nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Kamarat-Gemini 1-1 giocata ieri

Parmonval-Cus Palermo 1-2 giocata ieri

Il derby palermitano si tinge di giallorossonero. Vittoria pesante in trasferta dei ragazzi di Mister Zappavigna, coraggiosi e sempre concentrati sull’obiettivo finale. Pronti via, il Cus passa subito con La Vardera, abile e cinico: errore in fase difensiva della Parmonval, tocco da distanza ravvicinata per l’attaccante cussino che non può sbagliare. Il match prosegue tra equilibrio e tentativi da calcio piazzato. I due portieri controllano senza affanni, vento e terra battuta non aprono la strada ad un match spettacolare. Al 37’ Messina falcia da dietro un avversario, proprio sotto gli occhi dell’arbitro, che estrae il rosso diretto. Parmonval in dieci. Nella ripresa, il Cus sembra ancora in palla, quando costruisce dà la sensazione di potersi affacciare in avanti con incisività. Al 12’ Cincotta fa partire un cross dalla sinistra, Russo con una delle sue incursioni trova il colpo di testa vincente, per il 2-0 che fa esplodere di gioia i suoi. La gara prosegue, la Parmonval non dà grandi segnali di poterla riaprire, ma al 30’ su una disattenzione in disimpegno arriva il rigore e la conseguente espulsione per Adeola. Parità numerica ristabilita. Dal dischetto Rappa non sbaglia e spiazza Insenna. Sempre Rappa, al 36’, lascia partita un destro secco: la traversa salva i cussini. La Parmonval cerca di mandare palloni in area, determinata la difesa di Carollo e compagni. Il triplice fischio ufficializza una vittoria sofferta, ma preziosa, che dà continuità al cammino del Cus.

San Vito Lo Capo-Marsala 3-4

Empedoclina-Casteltermini 1-0

Giardinellese-Alba Alcamo 2-4

Iccarense-Partinicaudace 0-3

La squadra di Abbenante batte, all'Agliastrelli, il fanalino di coda Iccarense. I carinesi non riescono ad entrare in partita e vanno subito sotto in virtù della rete di Longo. I neroverdi chiudono il match nella ripresa con le reti di Pulizzi e Butera.

San Giorgio Piana-Bagheria 3-1

Prosegue la marcia della squadra di Piana degli Albanesi, che ottiene altri tre punti importanti per consolidare il primato in classifica. Primo tempo equilibrato, senza reti. Ad inizio ripresa il capitano, Fabio Gaglio, porta in vantaggio i padroni di casa: zampata vincente sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale. Passano soltanto pochi minuti ed è Zappulla a raddoppiare: bella conclusione di destro, al volo, da parte del calciatore del San Giorgio Piana. All'84' Lucera scappa via in contropiede, mette in mezzo per Gaglio che sul secondo palo si fa trovare prontissimo per il 3-0. Nei minuti di recupero calcio di rigore assegnato agli ospiti, per fallo su Gastone: dal dischetto parte Stassi che non sbaglia.