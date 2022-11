Promozione girone A, anticipi decima giornata: il Carini cade in casa, sospesa per impraticabilità del campo Partinicaudace-Alcamo

Decima giornata di Promozione, nel girone A del campionato: dei due anticipi programmati si gioca solo al Pasqualino di Carini. A Partinico, infatti, il match tra i padroni di casa e l'Alcamo viene sospeso dopo un quarto d'ora.

Un calcio di rigore sbagliato dai padroni di casa (nel primo tempo) e una buona dose di cinismo per gli ospiti fanno la differenza nella gara odierna del Pasqualino, che ha visto l’Accademia Trapani portare a casa tre punti sfruttando al meglio le occasioni concesse dal Città di Carini. È il Carini a fare la partita ma sono gli ospiti a segnare con Nieto, su una ribattuta arrivata sul primo tiro in porta. Si va al riposo sul parziale di 0-1 in favore dell’Accademia Trapani. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il raddoppio, grazie alla rete di Cannavò su colpo di testa da palla inattiva. Dopo il doppio svantaggio la squadra allenata da Calafiore prova a reagire, senza però riuscire a creare nitide occasioni da gol. Il Città di Carini resta, dunque, a quota 9 punti in classifica.

Nell’altro anticipo del girone A di Promozione tra Partinicaudace e Alcamo vince la pioggia: la partita viene, infatti, sospesa dopo quindici minuti per impraticabilità del campo sul risultato di 0-0.