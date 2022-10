Promozione, anticipi 5^ giornata: sconfitte casalinghe per il Città di Carini e Partinicaudace, primo successo per Lascari Cefalù

La quinta giornata del campionato di Promozione, girone A, si apre con due anticipi. A Carini il Città di San Vito Lo Capo porta a casa tre punti importanti, battendo i padroni di casa per 2-0. Al San Salvatore la squadra di Mimmo Bellomo perde contro il Kamarat, 0-1 il finale. Nel girone B successo esterno del Lascari-Cefalù sul campo del Villarosa.

Città di Carini - Città di San Vito Lo Capo 0-2

Il Città di Carini crolla, in casa, contro il Città di San Vito Lo Capo. Amara sconfitta per la formazione di Calafiore. Gli ospiti portano a casa tre punti importanti, grazie ai gol di Oddo e Messina. Nella prima frazione di gioco il Città di San Vito Lo Capo si rende abbastanza pericoloso, con diverse azioni pericolose. Il match, tuttavia, appare equilibrato. La rete che sblocca la gara è di Oddo, bravo a concludere al termine di un’azione corale. Si va al riposo sul parziale di 0-1. Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Messina a firmare il raddoppio per San Vito Lo Capo. I padroni di casa cercano di reagire, ma il Città di San Vito Lo Capo gestisce abilmente il doppio vantaggio e riesce ad evitare che i carinesi possano accorciare le distanze, riaprendo un match saldamente incanalato verso il binario degli ospiti. Il Carini resta a nove punti in classifica, raggiunto proprio da San Vito Lo Capo.

Partinicaudace - Kamarat 0-1

Con un gol di Totò Vaccaro allo scadere, il Kamarat sbanca il San Salvatore di Partinico, ottenendo una importante vittoria. Nei primi quarantacinque minuti di gioco entrambe le squadre non producono particolari occasioni, le difese delle due formazioni sono piuttosto attente e rischiano poco. Nel secondo tempo il leitmotiv del match non cambia: Partinico ci prova, il Kamarat riparte in contropiede. Al 94' arriva il guizzo di Vaccaro che consegna agli ospiti i tre punti. Il Partinicaudace resta a nove punti, raggiunto proprio dal Kamarat.

Villarosa - Lascari Cefalù 1-2

Mocciaro e Ribaudo regalano alla Polisportiva Lascari-Cefalù i primi 3 punti della stagione sul difficile campo del Villarosa. Per i padroni di casa rete siglata da Di Blasi.