Promozione, girone A 4^ giornata: successo per il Partinicaudace, match sospeso tra Casteltermini e Carini

Va in archivio la quarta giornata del campionato di Promozione, Girone A. Di seguito tutti i risultati:

Gemini Calcio-Fulgatore 0-4 (giocata sabato)

Prima vittoria stagionale per il Fulgatore contro Gemini, ottima la prestazione messa in campo dai ragazzi di mister Marino. Sconfitta inappellabile per Gemini. Ad aprile le danze il gol di Provenzano, assist di Genna e grande diagonale vincente sotto la traversa. Il 2-0 è un goal di pregevole fattura da parte di Marco Campanella, che da distanza siderale, su calcio di punizione, mette la palla in rete. Il terzo goal arriva sempre dalla distanza, un gran tiro dai 30 metri di Spanó e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il poker degli ospiti nasce da una bella combinazione tra D'aguanno e Cardella, palla filtrante per Provenzano che in velocità riesce ad accentrarsi e segna con un diagonale perfetto all'angolino alla destra del portiere. Da segnalare anche un calcio di rigore sbagliato dal Gemini.

Marsala-Petrosino 0-1

Casteltermini-Città di Carini sospesa

Allo stadio F.Lombardo di Casteltermini match interrotto e poi sospeso dal direttore di gara, in settimana sarà il giudice sportivo a comunicare l'esito ufficiale dell'incontro della prima squadra valevole per il quarto turno del Girone A del campionato di Promozione.Si va, comunque, verso la classica vittoria della partita per 0-3 a tavolino per la squadra carinese allenata da mister Calafiore.

Città di San Vito Lo Capo- Partinicaudace 0-1

Importante vittoria in trasferta per il Partinicaudace, 0-1 il finale da San Vito Lo Capo. A regalare i tre punti, preziosissimi, alla squadra di Bellomo è una rete di Ferrante.

Folgore Calcio Castelvetrano- Alba Alcamo 1928 1-1

Iccarense-Accademia Trapani 1-3

Partita abbastanza nervosa, primi 15 minuti di gara tutti di marca gialloblu con occasioni molto pericolose in area di rigore. Al 34' l'arbitro concede un rigore molto dubbio, Pagano dal dischetto si fa respingere il tiro dall'ottimo Mistretta che però non può nulla sulla ribattuta, Iccarense avanti meritatamente. Al 43' Nolfo deposita la palla in rete ma la gioia del goal viene vanificata dall'assistente che sbandiera un fuorigioco, dopo due minuti di recupero si torna negli spogliatoi. Secondo tempo dal ritmo ancora più alto, dove l'Accademia Trapani entra in campo con un piglio diverso. Dopo un minuto di gioco Cannavò, ben servito da Nolfo, batte Cascino. Al minuto 52 ecco il sorpasso degli ospiti: Tempesta mette una palla al centro dell'aria, uscita goffa del portiere gialloblu, il più lesto è Iannazzo che a porta vuota insacca. Al 66' Samannà serve Cannavò che mette una palla al bacio in area dove il bomber Nolfo di testa non può sbagliare. Da questo momento in poi partita in discesa per gli uomini di Mister Amoroso,. All'87' l'arbitro concede il secondo rigore all'Iccarense, ancora Pagano sul dischetto ma il suo tiro termina sopra la traversa.

Riposa: Kamarat

La classifica

Partinicaudace 9; Città di Carini 9 (in attesa di conferme dal Giudice Sportivo); Gemini Calcio 7; Folgore Calcio Castelvetrano 7; Accademia Trapani 7; Petrosino 7; Città di San Vito Lo Capo 6; Kamarat 6; Fulgatore 5; Iccarense 3; Alba Alcamo 1928 2; Casteltermini 0; Marsala 0.