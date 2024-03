Promozione girone A, 23esima giornata: il Cus perde in casa, la Parmonval batte Gemini

Sconfitta interna per il Cus Palermo nella 23esima giornata di campionato, in casa nel big match contro il San Vito. Gli ospiti, secondi in classifica, la portano a casa allo scadere. Dal lato opposto i cussini di Mister Zappavigna hanno sfiorato il gol vittoria, seppur in dieci, proprio un minuto prima. Pronti via il Cus parte fortissimo ed è il solito La Vardera a far esultare i suoi. La gara prosegue sul filo del rasoio, con i cussini alla ricerca della gestione e gli ospiti determinati nel riportare a galla il match. La rete del San Vito arriva proprio ad un soffio dall'intervallo con Mustaccia. Il San Vito la ribalta con Facundo, per l'1-2 ospite. Ancora una volta, però, gli universitari non mollano, tenendo ben saldo lo sguardo sul pareggio. Arriva, ancora una volta, con La Vardera, capace di firmare doppietta e fondamentale rete del 2-2. I cussini restano in dieci per il doppio giallo a Carollo, ma nonostante ciò tutto continuano ad essere in partita. Il San Vito alza il baricentro sfruttando la superiorità numerica eppure il colpo di scena è dietro l'angolo: proprio allo scadere assist per La Vardera dalla sinistra, conclusione in scivolata verso il lato opposto e palla fuori di pochi centimetri. Azione successiva, pieno recupero, Pirrotta mette dentro il 2-3 che fa esplodere di gioia il San Vito.

A tre giornate dalla fine il Cus Palermo resta in corsa per i PlayOff, distanti tre punti.

La Parmonva ottiene una bella vittoria casalinga, 2-0 contro il Gemini. Primo tempo equilibrato, dopo 15 secondi nella ripresa però Rama porta in vantaggio i padroni di casa con un bel gol: conclusione di controbalzo fantastica. A 14 minuti dalla fine Elamraoui firma il raddoppio, dopo una bella azione personale.

Match combattuto tra Partinicaudace e Bagheria: ospiti in vantaggio al 44' con Virzì, Longo pareggia al 77' su punizione. Una rete di Amaya consegna i tre punti alla capolista San Giorgio Piana sul campo del Casteltermini.