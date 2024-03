Promozione girone A, 22esima giornata: il Cus vince fuori casa, successo esterno anche per la Parmonval

Termina la 22esima giornata del campionato di Promozione, girone A. Successi importanti per Parmonval e Cus Palermo, contro Empedoclina e Giardinellese. Il San Giorgio Piana batte 3-0 l'Alcamo, rimanendo a 3 punti di vantaggio sul San Vito Lo Capo. Di seguito tutti i risultati di giornata.

Bagheria-Casteltermini 1-3

Una sconfitta che pesa quella di oggi, la prima in casa dallo scorso mese di settembre, per il Bagheria. Rete su punizione che ha segnato il bell’esordio del numero 11, Francesco Biondo, da poco entrato a far parte della rosa di Pagano e che ha portato i nerazzurri i in vantaggio al 34’. Il secondo tempo è iniziato con un Casteltermini determinato a capovolgere il risultato. La doppietta di Issah al 49’ e al 58’ ribalta il match in favore degli ospiti. Gantchou chiude i conti al 71’.

Città di San Vito Lo Capo-Kamarat 3-0

Corr, Bulades e Ramallo firmano le reti con cui il San Vito Lo Capo batte agevolmente il Kamarat.

Empedoclina-Cus Palermo 0-4

Grande prova di personalità del Cus Palermo, che grazie ad una prestazione brillante si impone per 4-0 contro l’Empedoclina. Il Cus dimostra sin dalle prime battute di essere in giornata, il campo favorisce le caratteristiche dei cussini ed al 13’ il solito Russo la sblocca con un gol dei suoi. I padroni di casa cercano la reazione, ma la tenuta difensiva giallorossonera regge. Servirebbe un gol per spianare la strada in vista della ripresa: ci pensa La Vardera, ancora in evidenza, a firmare il raddoppio quando mancano cinque minuti all’intervallo. Il secondo tempo appare favorevole, l’Empedoclina cerca la reazione che però non arriva. Bene dietro e rapidi in ripartenza, i ragazzi di Zappavigna si dimostrano cinici quando al 36’ firmano ancora con Russo il 3-0. Nel finale ciliegina di Andolina, che all’88’ trova ancora una volta la soddisfazione personale del gol. E’ il 4-0 che al triplice fischio ufficializza un successo importante.

Giardinellese-Parmonval 0-1

Dopo sei minuti rigore (contestato) per la Parmonval, a seguito di un contatto ai danni di Colley. Dal dischetto parte Rappa che spiazza Piccione. La squadra di Mutolo gestisce bene il vantaggio, anche nella ripresa, e porta a casa un successo prezioso.

Iccarense-Alba Alcamo 0-3

Ammoscato, Lentini e D'Amico firmano il successo dell'Alcamo all'Agliastrelli contro l'Iccarense.

San Giorgio Piana-Marsala 3-0

Netto successo della capolista contro il Marsala: Serio apre le marcature al 23', Ciancimino raddoppia al 45', Duro chiude i conti calando il tris.

Gemini-Partinicaudace 1-2

Al Nino Lo Bue il Partinicaudace vince 2-1 contro il Gemini. Butera apre per gli ospiti, Spinelli pareggia involandosi a tu per tu contro il portiere avversario. Al 52' Longo con un destro preciso regala i tre punti agli ospiti. Quinto gol per il calciatore neroverde.