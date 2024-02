Promozione girone A, 21esima giornata: la Parmonval batte San Vito, sospesa sul 2-0 la gara tra Cus e Iccarense

Va in archivio la 21esima giornata del campionato di Promozione, girone A. Anche in questa domenica non mancano le sorprese: preziosa vittoria casalinga del Marsala sul Bagheria, 1-0 il finale. Nella gara di ieri tra Parmonval e Città di San Vito Lo Capo importante successo dei palermitani, che adesso si avvicinano al secondo posto. Nell'altro match, il Cus in attesa del verdetto del giudice sportivo ma verrà decretata la vittoria a tavolino per gli universitari: sul parziale di 2-0 il direttore di gara costretto a sospendere la gara per mancanza del numero minimo di calciatori nella squadra carinese. Nel dettaglio tutti i risultati:

Parmonval-Città di San Vito Lo Capo 1-0 giocata ieri

Con una prova a dir poco perfetta la Parmonval batte 1-0 il Città di San Vito Lo Capo. Testa, cuore, determinazione e tanto agonismo le armi messe in campo per tutti i 90 minuti dagli uomini di Mutolo. Nel primo tempo la Parmonval ha messo alle corde gli avversari. Al 9' Colley dopo un errore difensivo di Cicala potrebbe sbloccare la gara ma la conclusione dell'esterno finisce addosso ad Avignone che salva la porta. E', però, l'antifona al vantaggio che arriva al 16' dopo un' azione avvolgente: Carioto di testa serve Rama che centralmente buca la difesa ospite e si presenta davanti al portiere avversario battendolo per l'1-0. Nella ripresa i palermitani provano a controllare e a congelare una gara che si incattivisce sempre di più. Il San Vito Lo Capo sfiora il pari dopo una bella azione di Rosone: la palla finisce sui piedi di Cardella che a tu per tu con Tarantino fallisce clamorosamente l'appuntamento con il gol. Per gli ospiti, inoltre, due espulsioni nel secondo tempo: Cannavò prima e Rosone poi nel finale.

Cus Palermo-Iccarense giocata ieri, sospesa sul parziale di 2-0 per mancanza del numero minimo di calciatori in campo per gli ospiti

Il match viene sospeso dopo dieci minuti per mancanza del numero minimo di calciatori nelle fila dei carinesi. Il parziale era fermo sul 2-0, grazie alle reti dei cussini siglati da Russo al 4' e da Andolina al 9'. Per i cussini tre punti e testa alla prossima sfida, contro l'Empedoclina.

Alba Alcamo-San Giorgio Piana 0-2

Amaya e Ciancimino regalano il successo alla formazione di Piana degli Albanesi. I rossoneri in vetta a quota 45 punti.

Giardinellese-Gemini 1-2

Kamarat-Empedoclina 4-2

Marsala-Bagheria 1-0

Successo prezioso per la squadra di Totò Brucculeri, che in casa batte 1-0 il Bagheria. Al 40' calcio di rigore fischiato ai padroni di casa: dal dischetto parte Iannotti che non sbaglia. Bella conclusione, all'incrocio, del giocatore del Marsala.

Casteltermini-Partinicaudace rinviata al 6 marzo a causa della indisponibilità del campo di gioco