Promozione girone A, 20esima giornata: Parmonval ok in trasferta, il Cus Palermo ferma il San Giorgio Piana

Nella ventesima giornata del girone A di Promozione prezioso successo in trasferta della Parmonval, che con un secco 3-0 batte l'Empedoclina. Il Cus Palermo ottiene un punto importante sul campo del San Giorgio Piana, 2-2 il finale dopo essere andato due volte avanti. Il Partinicaudace sconfigge 1-0 il Marsala, successo casalingo del Bagheria contro l'Alba Alcamo. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio.

Bagheria-Alba Alcamo 1-0

I padroni di casa vengono premiati, per costanza sotto porta e determinazione, all'87': è Salvo Bonanno, ben servito da Christian Ferrara, a realizzare il gol vittoria.Domenica prossima la trasferta di Marsala.

Iccarense-Kamarat 0-3

Facile successo del Kamarat all'Agliastrelli di Carini. Gli ospiti si portano avanti con Marchica, quindi il raddoppio di Bamba. Lo stesso Bamba, nella ripresa, firma la propria doppietta di giornata e porta il risultato sul 3-0.

Partinicaudace-Marsala 1-0

Al 91' la zampata vincente di Butera regala i tre punti al Partinico. Il calciatore si fa trovare pronto sottoporta e ribadisce in rete un preciso tap-in.

San Giorgio Piana-Cus Palermo 2-2

Ottima prestazione del Cus Palermo in casa del San Giorgio Piana. I cussini vanno avanti con La Vardera, poi il pareggio dei padroni di casa firmato dall'ex rosanero Raimondo Lucera. Il Cus torna avanti con La Vardera ma subisce il nuovo pari dei rossoneri con Serio.

Empedoclina-Parmonval 0-3

Missione compiuta da parte della Parmonval che ottiene un importante successo a Porto Empedocle: finisce 3-0 per i biancazzurri contro una volenterosa Empedoclina. Primo tempo segnato dal gol del giovane La Rizza al 19' (per lui primo gol stagionale), due minuti dopo al 21' episodio che mette in discesa la gara per la Parmonval con l'espulsione di Riccobono che lascia in dieci i granata. Successivamente la Parmonval fallisce diverse palle gol e chiude la prima parte in vantaggio con il minimo scarto. La ripresa inizia con i biancazzurri che controllano con intelligenza la partita, al 7' è Zerbo dopo una corta respinta del portiere Pullara a realizzare il 2-0. La partita continua senza grossi sussulti, la Parmonval amministra bene il possesso palla. Il subentrato Guastella realizza il definitivo 3-0 finale.

Città di San Vito Lo Capo-Giardinellese 4-1

La Giardinellese si porta, inaspettatamente, in vantaggio con Ciacio in avvio di gara. Allo scadere della prima frazione, però, il pareggio del San Vito con Rosone. Nella ripresa la qualità dei padroni di casa emerge nella sua totalità: Facundo firma il sorpasso, quindi la doppietta di Pirrotta. Nel prossimo turno la sfida contro la Parmonval.

Gemini-Casteltermini 1-0

E' il gol di Mirko Marrone a consegnare i tre punti al Gemini: al Nino Lo Bue decide la rete del numero 7, al termine di novanta minuti nei quali i padroni di casa hanno complessivamente meritato il successo.