Promozione girone A, 19esima giornata: pari del Cus col Bagheria, rinviata Kamarat-San Giorgio Piana

Va in archivio la 19esima giornata del campionato di Promozione, girone A. Il Città di San Vito Lo Capo scavalca, momentaneamente, il San Giorgio Piana in classifica: la formazione rossonera non ha disputato la gara contro il Kamarat. L'intensa pioggia abbattutasi nell'agrigentino ha reso impraticabile il terreno di gioco. Ieri sospeso il match tra Parmonval e Iccarense sul parziale di 4-0 in favore della squadra di Partanna Mondello, non essendo presente il numero minimo di giocatori in campo per la formazione carinese.

Parmonval-Iccarense giocata ieri, sospesa sul risultato di 4-0 per numero insufficiente di giocatori in campo per l’Iccarense

Dura soltanto 23 minuti la partita del Franco Lo Monaco con la Parmonval avanti 4-0 ma con l'Iccarense che rimane in 6 uomini dopo l'infortunio del portiere Gallina. I carinesi, come accaduto nelle recenti trasferte, si presentano con soltanto sette uomini e rimangono nuovamente in sei: il numero minimo non sussiste per il proseguimento del match e dunque il direttore di gara è costretto a fischiare la fine della gara. Due gol di Corrao, Elamraoui e Guastella per la Parmonval sino alla sospensione dell’incontro. Adesso toccherà ovviamente al giudice sportivo decretare la vittoria a tavolino in favore della formazione di Partanna Mondello.

Cus-Bagheria 1-1 giocata ieri

Gara che lascia l’amaro in bocca per il Cus Palermo, ben giocata dai ragazzi di mister Zappavigna. Il Bagheria gioca un primo tempo a dir poco cinico, passando in vantaggio al 22’ con Stassi nell’unica vera occasione a disposizione. Gli ospiti a metà della prima frazione restano in dieci per un rosso diretto nei confronti dello stesso Stassi. Pioggia, campo insidioso e così il match diventa una battaglia. Nella ripresa il copione della gara non cambia, gli ospiti con esperienza cercano di giocare con il cronometro, puntando a difendere prima di alleggerire la pressione dei cussini. I ragazzi di Zappavigna vanno ad un soffio dal pari con Russo, ma la giornata non sembra delle più felici. Finale caotico, palloni pericolosi in area, quando tutto sembra perduto per il Cus arriva il pari: palla in area, girata decisiva di Ruvolo e 1-1 al 95’.

Alba Alcamo-Partinicaudace 1-2

Primo tempo equilibrato, più occasioni per i padroni di casa. Nella ripresa, al 65', il match si sblocca: il Partinico passa con Longo, solo in area e bravo con una conclusione potente a beffare il portiere dell'Alcamo. Al 76', sugli sviluppi di calcio d'angolo, colpo di testa vincente di D'Amico che anticipa il portiere. I neroverdi cercano di gestire il doppio vantaggio sino alla fine ma al 94' arriva il gol che accorcia le distanze: i padroni di casa segnano con un tap-in di Ammoscato, dopo una respinta corta del portiere neroverde.

Città di San Vito Lo Capo-Gemini 5-1

Giardinellese-Empedoclina 4-1

Kamarat-San Giorgio Piana rinviata per impraticabilità del campo dovuta alla pioggia

Marsala-Casteltermini 4-0