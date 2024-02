Promozione girone A, 18esima giornata: la Parmonval batte la capolista, pari senza reti tra Partinico e Cus

La Parmonval vince 2-0 contro la capolista San Giorgio Piana, in trasferta, e mette nuovamente in discussione la vetta della classifica. Prova importante dei palermitani, nella diciottesima giornata di campionato: il successo mantiene il San Giorgio comunque in vetta ma dietro San Vito Lo Capo, Bagheria, Gemini e la stessa Parmonval ci credono.

Il Cus pareggia 0-0 fuori casa, a Partinico, contro il Partinicaudace. Prevale l'equilibrio in campo, entrambe le formazioni ci provano ma non riescono ad essere precise sottoporta. Nel dettaglio ecco tutti i risultati di giornata.

Bagheria-Kamarat 5-0

Al 34' Ferrara viene abbattuto in area e per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto parte Morana che angola bene e fa 1-0. Al 38' Procida si coordina bene su una palla vagante al limite dell'area e con un bel tiro batte ancora il portiere avversario. Nella ripresa, al 57', Samuele Caracappa con un mezzo esterno fa 3-0: conclusione vincente del numero 10 dei padroni di casa. Il poker lo cala Badami, con un tiro angolato che non lascia scampo al portiere. Il 5-0 è una perla di Morana: gol strepitoso del numero 9 che dribbla il diretto marcatore e lascia partire una bomba all'incrocio.

Partinicaudace-Cus Palermo 0-0

San Giorgio Piana-Parmonval 0-2

Una Parmonval praticamente perfetta sbanca il Li Cauli con un ottimo 2-0 battendo a domicilio la capolista San Giorgio Piana: a firmare il successo ci pensa Elamraoui, con una doppietta. I ragazzi di Mutolo, sul sintetico di Piana degli Albanesi, non hanno sbagliato nulla. Soliti momenti di studio poi le squadre escono allo scoperto confezionando due occasioni per parte. Al 28' arriva il primo episodio che rompe gli equilibri, dopo un fallo di mani in area l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Parmonval e dal dischetto Elamraoui spiazza Belmonte. La capolista prova a reagire senza però trovare la via del gol: finisce il primo tempo sul parziale di 1-0 in favore della Parmonval.

Nella ripresa doppia ammonizione per Rama che lascia i palermitani in dieci uomini. Il San Giorgio Piana prova ad approfittarne ma nel momento migliore dei padroni di casa è ancora la squadra di Mutolo a colpire: al 63', in contropiede, Elamraoui approfitta degli ampi spazi lasciati dai rossoneri siglando la propria doppietta personale. Per la squadra di Chinnici è un'autentica mazzata: i rossoneri provano, soprattutto con l'ex Serio, a riaprire la gara ma non riescono ad accorciare le distanze.

Casteltermini-Alba Alcamo 1-3

Empedoclina-Città di San Vito Lo Capo 1-5

Gemini-Marsala 1-0

Iccarense-Giardinellese 1-2