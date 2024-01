Promozione girone A, 16esima giornata: il Cus Palermo cade a Marsala, Parmonval sconfitta a Partinico

Il Cus Palermo viene sconfitto 2-1 a Marsala nella sedicesima giornata del campionato di Promozione: i cussini giocano un buon match ma alla fine devono lasciare l'intera posta in palio ai padroni di casa. Il Bagheria approfitta del pari tra San Giorgio e San Vito Lo Capo per scalvare al secondo posto proprio il San Vito: adesso i nerazzurri hanno un punto di vantaggio sul Città di San Vito. La Parmonval viene nettamente sconfitta a Partinico: 3-0 il finale. Nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Bagheria-Giardinellese 1-0

Il primo tempo è molto equilibrato, entrambe le formazioni esprimono un buon calcio ma chiudono bene le linee di passaggio: non si registrano grandi occasioni, da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo il leitmotiv della gara non cambia granchè, ma al 91' l'equilibrio viene interrotto dai padroni di casa: sugli sviluppi di calcio d'angolo è Virzì a trovare la rete dell'1-0, al termine di un flipper confuso e rocambolesco.

Casteltermini-Kamarat 1-1

Gemini-Alba Alcamo 3-1

Iccarense-Empedoclina 1-2

Curaba e Bellomo consentono all'Empedoclina di espugnare l'Agliastrelli di Carini. Un'autorete degli avversari per il gol dei padroni di casa.

Marsala-Cus Palermo 2-1

Sconfitta difficile da mandar giù per il Cus Palermo, che a Marsala gioca un ottimo match, passa nella ripresa, ma viene beffato nel finale. La prima frazione scorre via tra equilibrio e calci piazzati, come spesso accade durante la prima metà di uno scontro diretto in zona PlayOff. Il Cus di mister Zappavigna prova ad imbastire palla a terra e a pungere in velocità, ma l'attimo vincente è rimandato ed il terreno di gioco non favorisce lo spettacolo. Pronti via, nella ripresa il solito Russo la sblocca. Buco in disimpegno della difesa marsalese, il talento palermitano non si lascia scappare l'occasione e porta i cussini avanti con un esterno dolcissimo all'angolino. La gara non vive grandi sussulti, allora il Marsala alza i ritmi alla ricerca del pari. La svolta negativa del match per i palermitani arriva all'81'. Rimessa laterale profonda in area cussina, palla respinta e nuovamente mandata verso la porta di Insenna, buco difensivo, capitan Carollo tenta l'intervento risolutivo sull'avversario solo davanti al portiere, ma per il direttore di gara c'è trattenuta e fallo da ultimo uomo. Rosso e rigore, 1-1 di Iannotti ed ultimi cinque minuti critici per il Cus. 88', ancora una rimessa lunga in area, pallone che arriva sul fondo quasi sul primo palo, rimesso al centro rasoterra. Tocco a botta sicura salvato sulla linea, la sfera sfortunatamente colpisce Insenna e resta lì a mezzo metro dalla porta: ribattuta di Genesio e gol. E' il 2-1 per il Marsala che al triplice fischio diventa definitivo.

Partinicaudace-Parmonval 3-0

Il Partinico dopo cinque minuti è già avanti: su una lunga rimessa laterale, De Luca si coordina in area e con una bella girata non lascia scampo al portiere palerrmitano. Il primo tempo termina sul parziale di 1-0 in favore dei neroverdi. Nella ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio al 49': D'Amico deposita in rete un assist prezioso di Maranzano. Zampata vincente del calciatore del Partinico, dopo la rete all'Empedoclina dello scorso turno: tre gol in campionato per lui. Il 3-0 dei padroni di casa arriva con Scardina, al 61': il calciatore nerovere è abile in dribbling a sterzare e a battere con una conclusione angolata il portiere avversario.

San Giorgio Piana-Città di San Vito Lo Capo 0-0