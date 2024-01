Promozione girone A, quindicesima giornata: il Cus batte l’Alcamo, vince anche la Parmonval

Un inaspettato passo falso del Città di San Vito lo Capo consente al San Giorgio Piana, vittorioso contro l'Empedoclina, di allungare ancora in classifica: la quindicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, si conclude con alcune sorprese. Bel successo casalingo, nell'anticipo di ieri, del Cus Palermo: 3-0 contro l'Alba Alcamo. il Bagheria espugna il difficile campo di San Vito, 3-2 il finale, e fa un regalo alla capolista San Giorgio Piana. La Parmonval batte con un sonoro 6-2 il Casteltermini in casa. Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Cus Palermo-Alba Alcamo 3-0 giocata ieri

Ancora una vittoria convincente per gli universitari, che in casa superano nettamente l’Alcamo e continuano a macinare punti in classifica. I ragazzi di Mister Zappavigna aprono il nuovo anno nel migliore dei modi e danno continuità a quanto costruito nello scorcio finale del 2023. I cussini appaiono subito in giornata, gestiscono bene il campo e riescono a trovare con continuità interessanti situazioni offensive. La sblocca Adeola a cui segue il raddoppio di Andolina. Nella ripresa il copione del match non cambia, gli ospiti non riescono a trovare contromisure efficaci per riaprire l’incontro, così il Cus trova con Russo la rete che chiude definitivamente la pratica. 13 punti su 15 per i cussini nelle ultime cinque giornate di campionato.

Città di San Vito Lo Capo-Bagheria 2-3

I nerazzurri, a sorpresa, battono il Città di San Vito Lo Capo. Ribaudo segna l'1-0 per il Bagheria al 18', quindi nella ripresa il pari di Bulades su rigore per i padroni di casa. Al 75' Rosone porta il San Vito in vantaggio ma gli ospiti ci credono e con Stassi riescono a ribaltare il match: il bomber pareggia a dieci dalla fine su assist di Bonanno, quindi al 90' segna dagli undici metri dopo il rigore subito da Dario Ribaudo.

Empedoclina-San Giorgio Piana 0-1

Serio regala tre punti fondamentali alla capolista, che allunga sul San Vito Lo Capo.

Giardinellese-Partinicaudace 0-2

Un buon Partinico ottiene tre punti preziosi sul campo della Giardinellese. I neroverdi creano poco nella prima frazione, rischiando anche qualcosa in difesa. Nella ripresa, però, la manovra offensiva appare più fluida e arrivano le reti di Viscuso (su punizione) e Scardina a regalare i tre punti.

Iccarense-Gemini 0-1

Kamarat-Marsala 1-0

Parmonval-Casteltermini 6-2

Carioto è protagonista di un vero e proprio show personale: poker di reti per il calciatore della Parmonval nel 6-2 dei suoi. Le altre reti palermitane portano la firma di Mancuso ed Elamraoui. Per gli ospiti a segno Ferrante e Di Domenico.