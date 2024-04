Promozione, 25esima giornata: il San Giorgio Piana è in Eccellenza, pari senza reti tra Cus e Parmonval

Il San Giorgio Piana è ufficialmente promosso in Eccellenza: i rossoneri, col pareggio odierno senza reti rimediato a Bagheria, portano a 4 i punti di vantaggio sul San Vito Lo Capo ad una giornata dalla fine dei giochi.

Grande festa a Piana al rientro della squadra in città: fuochi d'artificio e cori hanno accolto i rossoneri. La sfida col Bagheria si è conclusa a reti bianche, uno 0-0 che consente alla capolista di rosicchiare un punto alla seconda classificata, il Città di San Vito Lo Capo, oggi sconfitta a Marsala 2-1.

Pari senza reti anche nell'atteso derby tra Cus e Parmonval: la sfida ha messo in palio punti decisivi per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. Dal punto di vista delle occasioni da gol, le formazioni si aggiudicano un tempo per parte. Meglio nel primo tempo i ragazzi di Zappavigna, con La Vardera ad un passo dal gol che avrebbe sbloccato il match. Parmonval che cresce nella ripresa, ma è ottima la prova all'esordio del portiere cussino 2006 Chimento.

Il triplice fischio sancisce ufficialmente l'assenza dai PlayOff del Cus Palermo, le speranze finali in vista dell'ultima giornata passavano da un successo odierno. Ciò che resta è la positiva stagione giocata dai cussini, in piena sintonia e continuità con la filosofia della sezione.

Il Partinicaudace batte 4-1 l'Iccarense (retrocessa da parecchie giornate e ferma a 0 punti) e si porta a quota 36: anche i neroverdi sono fuori dai playoff.