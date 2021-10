Gangi forza 4 sul Villabate, mister Comito: "Ottima partita, ora testa al Partinicaudace"

Con la vittoria per 4-1 contro i giallorossi il club madonita rilancia la sua candidatura come contendente al titolo. Tra i protagonisti del match l'attaccante Albeggiano: "Contento per la doppietta, lavoriamo per migliorarci"

Dopo i due pareggi consecutivi contro Casteldaccia e Kamarat il Gangi torna al successo battendo tra le mura amiche del Raimondi il Villabate col punteggio di 4-1. La storia della partita si decide nel primo tempo. Passato in vantaggio grazie al gol di Albeggiano, il club madonita viene raggiunto sul pari in virtù della marcatura giallorossa realizzata da Cardella: la doppietta personale di Albeggiano e la rete di Marrone consentono ai biancorossi di mettere in ghiaccio la partita. Il gol di Aiello in una ripresa agevolmente gestita chiude definitivamente i giochi.

In virtù di questo successo il Gangi sale al secondo posto in classifica a quota 8 punti, restando assieme alla capolista Resuttana San Lorenzo ancora imbattuta in campionato. Il tecnico dei biancorossi Giovanni Comito ha espresso le sue sensazioni sul match, elogiando la squadra: "Oggi è stata una bella partita contro una buona squadra - spiega il tecnico a PalermoToday - al di là della classifica. Abbiamo disputato un buon primo tempo, chiudendolo meritatamente in vantaggio per 3 a 1. Nel secondo abbiamo controllato la gara e sul finale abbiamo fatto la quarta rete. Dopo due pareggi fuori casa abbiamo ripreso il nostro cammino. Domenica ci aspetta una gara dura e difficile su un campo ostico contro il Partinico, in settimana lavoreremo per migliorarci e per farci trovare pronti"

Albeggiano: "Vogliamo lottare per la vetta del campionato"

Mattatore del match con una doppietta che lo porta provvisoriamente in testa alla classifica marcatori con 4 gol, il centravanti Salvatore Albeggiano ha espresso la sua soddisfazione per la performance personale e per la vittoria: "Abbiamo fatto una buona partita -contro un ottimo Villabate pieno di giovani che corrono e lottano su ogni pallone. Sono contento per il risultato e per i goal di oggi. Naturalmente per un attaccante segnare è importantissimo e sono contento che i goal hanno portato i 3 punti. Stiamo lavorando settimana in settimana per migliorarci come collettivo speriamo di essere alla fine stagione in corsa per la vittoria del campionato.