Cardinale, gli anni passano ma la passione resta: a 46 anni firma con il Gangi

A quarantasei anni, compiuti proprio oggi, il centrocampista palermitano Antonino Cardinale rilancia ancora gettandosi in una nuova sfida nella sua lunghissima carriera sviluppatasi tra Serie B e C nel professionismo e continuata successivamente nelle piazze dilettantistiche siciliane. Dopo aver iniziato la stagione in Eccellenza con la maglia del Monreale (esperienza in cui ha segnato 3 gol e che ha condiviso con il figlio 18enne Alessio, ora alla Don Carlo Misilmeri) il regista palermitano ha firmato, nel giorno del suo compleanno, con il Gangi, impegnato nel girone A di Promozione Sicilia.

Cardinale torna così a giocare nel sesto livello del calcio italiano dieci anni dopo l'esperienza con la Palermitana con l'obiettivo di dare al club biancorosso, che ieri ha salutato D'Agostino richiamato dal Marineo, nella rincorsa ai play-off. Una rincorsa che per la squadra madonita passerà anche dal derby palermitano in programma domenica pomeriggio in casa al Raimondi contro il Casteldaccia di mister Pagano.