Promozione, finale playoff girone A: la Parmonval batte 1-0 San Vito Lo Capo

La Parmonval batte 1-0 il San Vito Lo Capo nella finale playoff del girone A di Promozione.



La decide al 7' del primo tempo il capitano Salvatore Rappa dopo una conclusione di Zerbo respinta dal portiere Avignone.

Primo tempo giocato bene dalla Parmonval che ha messo alle corde gli ospiti, dopo aver colpito il palo con Elamraoui direttamente dal tiro dalla bandierina con il portiere ospite che smanaccia e salva la sua porta. Successivamente alla prodezza si oppone da campione anche a Zerbo. Sono le prove tecniche del gol che arriva puntuale al 7' grazie a capitan Rappa che mette in rete dopo un'ennesima prodezza di Avignone su Zerbo ma sulla conclusione ravvicinata deve arrendersi. Il giovane promettente portiere (classe 2004) compirà altri due miracoli nei primi 45 minuti tenendo a galla i suoi, alla Parmonval il vantaggio sta stretto al termine del primo tempo.

Nella ripresa il Città di S. Vito Lo Capo prende in mano il pallino del gioco, soprattutto quando mister Comito inserisce in campo Rosselli e Cardella. La gara cambia ed è la Parmonval a soffrire, gli ospiti giocano prevalentemente nella metà campo palermitana ma la squadra di Mutolo regge il confronto con sofferenza ma rimane in piedi fino al 95'.

La Parmonval ottiene il pass per proseguire il cammino, domani pomeriggio conoscerà quale avversario affronterà (Città di Mistretta o Polisportiva Gioiosa); per il Città di S. Vito Lo Capo il sogno Eccellenza potrebbe arrivare tramite la parte finale della Coppa Italia.