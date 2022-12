Promozione, dodicesima giornata: l'Iccarense vince fuori casa, successo casalingo per l'Aspra

Nella dodicesima giornata di campionato, nel girone A di Promozione, bel successo esterno per l'Iccarense che si impone 3-2 sul campo del Città di San Vito Lo Capo. Nell'anticipo di ieri, il Città di Carini aveva bloccato la capolista Fulgatore, pareggiando 0-0. Il Partinicaudace, nel match giocato ieri pomeriggio, è tornato alla vittoria contro il Gemini. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Partinicaudace- Gemini 1-0 giocata sabato

Il Partinicaudace torna alla vittoria al San Salvatore, dopo il ko della scorsa settimana in trasferta contro Fulgatore: 1-0 il finale odierno contro il Gemini. Decide il match una rete del solito Corso. Tre punti importanti per la squadra di mister Bellomo, che non ha patito la stanchezza del match di coppa Italia di mercoledì scorso contro Misterbianco. I neroverdi salgono a quota 19 punti in classifica, a sole quattro lunghezze dalla capolista Fulgatore.

Città di Carini-Fulgatore 0-0 giocata sabato

La capolista del girone A di Promozione viene inchiodata sullo zero a zero al Pasqualino di Carini, al termine di una gara condizionata dal forte vento. Dopo la vittoria esterna ad Alcamo, il Carini conferma oggi pomeriggio l'ottimo stato di forma, ottenendo un buon punto contro Fulgatore, l'unica squadra del girone che non ha mai perso. È di Caruso la migliore occasione per i padroni di casa, nel primo tempo, mentre Troia nella ripresa salva sulla linea la palla del possibile vantaggio ospite. Tra una settimana l'ultima gara del girone d'andata per il Città di Carini, a San Giovanni Gemini: sarà uno scontro diretto fra due squadre attualmente a pari punti.

Casteltermini - Marsala non disputata per mancata presentazione della documentazione necessaria da parte della Società Marsala

Città di San Vito Lo Capo-Iccarense 2-3

Per due volte in svantaggio, l'Iccarense riesce a trovare la rimonta e il definitivo gol del vantaggio. Padroni di casa in rete con Guaiana, al termine di una bella azione corale. Il pari dell'Iccarense arriva con Cernigliaro. Il San Vito Lo Capo rimette la testa avanti grazie al gol di Bulades, ma gli ospiti non demordono e trovano nuovamente il pareggio con Pagano. Nel finale rete decisiva del 3-2 di Ruggeri, che regala tre punti fondamentali alla formazione carinese.

Petrosino-Alba Alcamo 0-1

Kamarat-Folgore Castelvetrano 2-2

Riposa: Accademia Trapani

GIRONE B

Villarosa-Supergiovane Castelbuono 4-5 giocata sabato

Il Supergiovane Castelbuono ottiene i primi tre punti in trasferta della stagione: una partita pazza in casa del Villarosa, terminata 5-4 per la formazione delle Madonie. I ragazzi di mister Marandano salgono, dunque, al secondo posto in attesa delle altre gare. Bella prova di maturità per Castelbuono, che giornata dopo giornata continua a crescere. Per i padroni di casa in gol Dabo, doppietta di Zongo Tinga e rete di Cimino; per Castelbuono le reti sono state siglate da Rosselli, Marguglio, Rosone, Antista e Cardella.

Aspra-Città di Casteldaccia 4-0

Buon gioco e buoni ritmi per tutti i 90 minuti per i ragazzi di Mister Tumminia che contro il Città di Casteldaccia ritrovano i tre punti con una prestazione piuttosto convincente. Le reti gialloverdi portano le firme di Capitan Palazzo, e dei nuovi arrivi Azzara e doppietta di Daniello all'esordio. Nel tempo di recupero Antonio Cascione si regala una ulteriore gioia di giornata parando un calcio di rigore.

Pro Falcone-Castelluccese 3-3

Geraci-Santangiolese 4-0

Polisportiva Lascari Cefalù-Gorgonia Delia 2-0

Torna al successo casalingo la Polisportiva Lascari Cefalù: 2-0 alla Gorgonia Delia, grazie alle reti di Sferruzza e Mocciaro. Prima vittoria casalinga per il nuovo allenatore, Claudio Grimaudo.

Polisportiva Gioiosa-Città di Mistretta 4-0

Riposa: San Fratello