Promozione, il punto sul campionato dopo la diciottesima giornata

Il diciottesimo turno del girone A di Promozione ha sostanzialmente confermato i rapporti di forza del campionato soprattutto per quanto riguarda l’alta classifica, pur offrendo comunque degli spunti importanti.

Il Resuttana San Lorenzo continua la sua marcia in testa con l’ennesima goleada di questo inizio 2022: a farne le spese però non è una delle squadre di bassa classifica ma il Lascari-Cefalù, sconfitto con un 8-0 che ai giallorossi fa ancora più male considerando l’infortunio di Sferruzza, che si è rotto tibia e perone a inizio gara chiudendo purtroppo anzitempo la sua stagione. Il Casteldaccia si conferma l’unica squadra in grado di tenere la scia dei nerorosa, battendo per la seconda volta in tre giorni il Raffadali terzo dopo la Coppa Italia. Di questa situazione ne approfitta il Gangi che vince di misura l’altro derby di giornata contro il Partinicaudace riassestandosi in zona play-off.

In bassa classifica invece si delinea definitivamente il pacchetto di mischia per non retrocedere: la sconfitta contro San Vito Lo Capo e la vittoria del Kamarat contro il Villabate fanno sì che il Città di Carini si ritrovi ormai coinvolto definitivamente nella lotta alla salvezza: il terzultimo posto, adesso occupato dal Partnicaudace, dista solamente tre lunghezze, una partita. In questo senso gli scontri diretti, a cominciare dalla sfida di sabato tra Partinicaudace e Kamarat, saranno determinanti. Qui sotto la panoramica completa:

Alba Alcamo-Fulgatore 0-2

Casteldaccia-Raffadali 1-0

Città di San Vito Lo Capo-Città di Carini 1-0

Folgore Castelvetrano-Supergiovane Castelbuono 4-0

Gangi-Partincaudace 2-1

Kamarat-Villabate 3-0

Resuttana San Lorenzo-Polisportiva Lascari-Cefalù 8-0