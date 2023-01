Promozione, diciassettesima giornata: sconfitte per Carini e Iccarense, Lascari Cefalù batte Aspra

Diciassettesima giornata di Promozione che va in archivio, con alcuni risultati a sorpresa. Nel girone A perdono entrambe le formazioni di Carini: il Città di Carini sconfitto in casa dal Casteltermini, l'Iccarense ko in trasferta contro l'Accademia Trapani. Nell'anticipo di ieri Partinico e San Vito Lo Capo si dividono la posta in palio: 2-2 il finale. Nel girone B, invece, prezioso successo casalingo per il Supergiovane Castelbuono, mentre l'Aspra perde in casa contro Lascari Cefalù. Qui di seguito i risultati in dettaglio:

GIRONE A:

Partinicaudace - Città di San Vito Lo Capo 2-2 giocata ieri

Impattano sul 2-2 Partinicaudace e San Vito Lo Capo, in una gara molto combattuta e con un risultato che lascia l’amaro in bocca sia agli ospiti (partiti con l’obiettivo di vincere il campionato) sia ai locali che hanno giocato con un uomo in più dal 54’ in seguito all’espulsione del difensore Ignazio Lo Baido del San Vito Lo Capo. I neroverdi hanno disputato una buona partita, passando per ben due volte in vantaggio ma facendosi raggiungere a seguito di alcune disattenzioni difensive. Bellomo schiera gli stessi undici che hanno battuto Marsala e Casteltermini, con il solo Scalici che sostituisce Anselmo, fermo per noie agli adduttori. La partita è subito avvincente, il Partinicaudace è molto determinato e passa in vantaggio al 14’, con un colpo di testa di Macaluso che anticipa un incerto portiere Lo Iacono su calcio di punizione di Angelo Ferrante. Al 31’ il San Vito Lo Capo raggiunge il pareggio con Guaiana, lesto sulla ribattuta del portiere Versaci su un calcio di punizione di Mazzara. Il Partinicaudace non si scompone e si riporta in vantaggio dopo pochi minuti: ancora Ferrante al 38’ lancia Daniel Longo che si invola e con un tocco sotto batte nuovamente il portiere ospite. Nella ripresa, al 51’, ancora Guaiana lasciato inspiegabilmente da solo pareggia dopo una sponda di testa di un compagno di squadra. Al 54’ l’espulsione di Lo Baido, che lascia ingenuamente la sua squadra in difficoltà e in inferiorità numerica. I restanti attacchi dei padroni di casa vengono bloccati bene dalla difesa del San Vito Lo Capo: la gara termina dunque in parità.

Accademia Trapani - Iccarense 2-1

L'Iccarense perde in casa dell'Accademia Trapani, al termine di novanta minuti piuttosto combattuti. Al Sorrentino di Trapani il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con poche occasioni da gol. Le reti sono arrivate tutti nel secondo tempo: al 48’ su calcio piazzato realizza Sekkoum, ma la gioia del vantaggio dura pochi minuti perché su calcio di rigore è Pagano a realizzare l’1-1. Al 55’ il nuovo vantaggio trapanese: è Cannavò a firmare il gol che vale tre punti.

Alba Alcamo - Folgore Castelvetrano 0-1

Città di Carini - Casteltermini 0-2

Si interrompe, sorprendentemente tra le mura amiche, la striscia positiva del Città di Carini, che al Pasqualino cade contro il Casteltermini. La gara si chiude con uno 0-2 in favore della squadra ospite, capace di non fare andare a segno l'attacco carinese, fin qui sempre andato in gol nei tre incontri disputati nel 2023. Una battuta d’arresto per la squadra di coach Calafiore che non cambia i piani e non ferma le ambizioni di un gruppo di valore, pronto a riprendere il proprio cammino sin dalla prossima partita a San Vito Lo Capo.

Fulgatore - Gemini 1-0

Petrosino - Marsala 1-1

Riposa: Kamarat

GIRONE B:

Villarosa - Polisportiva Gioiosa 0-0 giocata ieri

Castelluccese - Santangiolese 2-1

Aspra - Lascari Cefalù 1-2

Colpo esterno della Polisportiva Lascari Cefalù, sul campo della seconda in classifica: una prestazione importante, nonostante una formazione rimaneggiata. Sferruzza, all'11', porta in vantaggio gli ospiti ma al 31' è Clemente a firmare il pari per l'Aspra. Al 69' Mocciaro trova il gol del definitivo 2-1 in favore di Lascari Cefalù.

Pro Falcone - Mistretta 1-1

San Fratello - Gorgonia Delia 1-2

Supergiovane Castelbuono - Città di Casteldaccia 3-0

Un'altra vittoria per Castelbuono, anche oggi in grande giornata. Rosone trasforma il rigore, Rosselli pennella magistralmente su punizione, Pirrotta va ancora in gol. Un 3-0 che non lascia scampo al Città di Casteldaccia, giunto grazie ad un approccio positivo di tutta la squadra guidata da Totò Marandano, che continua a stupire in questo campionato.