Promozione, diciannovesima giornata: il Città di Carini batte il Kamarat, tre punti per il Castelbuono

Va in archivio la diciannovesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A importante successo del Città di Carini, che batte il Kamarat 2-1 al Pasqualino. L'altra formazione carinese, l'Iccarense, viene sconfitta con un roboante 9-1 dal Fulgatore. Turno di riposo per il Partinicaudace. Nel girone B, invece, vincono Castelbuono e Polisportiva Lascari Cefalù. L'Aspra ha osservato il turno di riposo. Di seguito i risultati in dettaglio:

Città di Carini-Kamarat 2-1

Una rete segnata allo scadere fa esplodere il Pasqualino: il Città di Carini ferma il temibile Kamarat, con un 2-1 molto pesante in chiave classifica. Bella prova offerta dai ragazzi di coach Calafiore, autori di una gara di sacrificio e grande determinazione. Il mattatore di giornata è Russo, autore del primo gol della partita e del calcio di punizione che propizia l'autorete finale. In mezzo, un rigore per gli ospiti siglato da Bamba che aveva fatto chiudere il primo tempo sull'1-1.

Accademia Trapani-Casteltermini 1-0

Alba Alcamo-Marsala 4-0

Fulgatore-Iccarense 9-1

Sconfitta senza appello per l'Iccarense, mai in partita e sempre surclassata dagli avversari. La seconda forza del campionato è spietata, portando a casa tre punti importanti. Per i padroni di casa reti siglate da: Todaro (tripletta), Messina (doppietta), Stabile (doppietta), Provenzano e Mancuso. È Ruggeri a segnare il gol della bandiera dei carinesi.

Gemini-Folgore Castelvetrano 2-5

Petrosino-Città di San Vito Lo Capo 0-4

Riposa: Partinicaudace

Girone B:

San Fratello-Polisportiva Gioiosa 1-2 giocata sabato

Castelluccese-Città di Mistretta 2-1

Città di Casteldaccia-Santangiolese 0-1

Pro Falcone-Lascari Cefalù 2-4

Gli uomini di Grimaudo chiudono la pratica Pro Falcone in 45 minuti: una tripletta di Mocciaro e la rete di Sferruzza consegnano tre punti importanti alla Polisportiva. Per i padroni di casa doppietta di Carini nella ripresa: al 58' e al 62' le reti della Pro Falcone.

Supergiovane Castelbuono-Gorgonia Delia 2-1

Filì e Rosselli firmano le reti decisive per i tre punti, al Failla di Castelbuono. Per gli ospiti gol siglato da Di Salvo. Nel finale Randazzo para un calcio di rigore che impedisce al Gorgonia Delia di trovare il pareggio.

Villarosa-Geraci 2-5

Riposa: Aspra