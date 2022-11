Promozione, decima giornata: l'Iccarense a valanga sul Marsala, l'Aspra vince in casa contro la Castelluccese

Decima giornata del campionato di Promozione: nel girone A, nell’anticipo di ieri, il Carini viene sconfitto in casa dall’Accademia Trapani. Sospeso per impraticabilità del campo il match tra Partinicaudace e Alcamo. Nella gara di questo pomeriggio, successo nettissimo per l’altra formazione di Carini, l’Iccarense, che batte fuori casa il Marsala 6-2. Nel girone B l’Aspra batte in casa la Castelluccese, la polisportiva Lascari Cefalù cade in casa contro il Città di Casteldaccia. Sconfitta anche per Castelbuono, 6-0 in trasferta contro il Geraci.

Di seguito tutti i risultati di giornata:

GIRONE A:

Partinicaudace-Alcamo sospesa ieri dopo 15’ per impraticabilità del campo

Città di Carini-Accademia Trapani 0-2

Un calcio di rigore sbagliato dai padroni di casa (nel primo tempo) e una buona dose di cinismo per gli ospiti fanno la differenza nella gara odierna del Pasqualino, che ha visto l’Accademia Trapani portare a casa tre punti sfruttando al meglio le occasioni concesse dal Città di Carini. È il Carini a fare la partita ma sono gli ospiti a segnare con Nieto, su una ribattuta arrivata sul primo tiro in porta. Si va al riposo sul parziale di 0-1 in favore dell’Accademia Trapani. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il raddoppio, grazie alla rete di Cannavò su colpo di testa da palla inattiva. Dopo il doppio svantaggio la squadra allenata da Calafiore prova a reagire, senza però riuscire a creare nitide occasioni da gol. Il Città di Carini resta, dunque, a quota 9 punti in classifica.

Casteltermini – Folgore Castelvetrano 2-1

Città di San Vito Lo Capo – Gemini Calcio 2-0

Kamarat-Fulgatore 1-1

Marsala-Iccarense 2-6

Importante successo in trasferta per l’Iccarense, brava a rimontare il doppio svantaggio maturato nei minuti iniziali di gioco. Dopo sedici minuti il Marsala è già sul 2-0, grazie alle reti di Arini e Bonafede. Al 22’ accorcia le distanze l’Iccarense, grazie alla rete di Ruggeri. Si va al riposo sul parziale di 2-1 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio alla mezz’ora con Ruggeri. Tre minuti dopo l’Iccarense la ribalta, grazie alla rete di Canepa. Sei minuti dopo poker per gli ospiti, in virtù della rete di Cernigliaro. È lo stesso Cernigliaro, al 41’ del secondo tempo a realizzare la quinta rete per i suoi. Chiude il set, nel secondo minuto di recupero, Pagano.

Riposa: Petrosino

GIRONE B:

Villarosa-San Fratello rinviata, in programma ieri

Aspra-Castelluccese 1-0

Esordio con vittoria per Mister Tumminia. Contro la Castelluccese i gialloverdi riescono a spuntarla nei minuti finali grazie a una rete di testa di Roberto Giglio, vecchia conoscenza di Tumminia ai tempi delle giovanili nazionali del Palermo. Prestazione che offre diversi spunti positivi grazie ad un gruppo che sta lavorando sodo giorno dopo giorno.

Città di Mistretta-Gorgonia Delia 1-1

Geraci-Supergiovane Castelbuono 6-0

Non c’è storia tra Geraci e Castelbuono: i padroni di casa si impongono con un sonoro 6-0. In gol Pecoraro, doppietta di Velardi, Marrone, Villar e Serio.

Lascari Cefalù-Città di Casteldaccia 1-2

Sconfitta pesantissima per i giallorossi sotto 0-2 nel primo tempo, Zangara accorcia ma non basta.

Polisportiva Gioisa-Santangiolese 0-1

Riposa: Pro Falcone