Promozione, Cus Palermo: Mustacciolo torna a vestire la maglia giallorossonera

Il Cus Palermo comunica di aver perfezionato ufficialmente il ritorno in maglia giallorossonera del forte centrocampista Vincenzo Mustacciolo. Ex Parma, Siracusa e Ravenna in C, Troina ed Acireale in serie D, si tratta di un super colpo per la Promozione, visto il curriculum di un ragazzo che ha già vestito la casacca cussina facendosi apprezzare per le doti tecniche ed umane. Un innesto di spessore per mister Ferdinando Zappavigna, per il quale la sezione capitanata da Giuseppe Sciortino è già a lavoro da settimane per allestire una rosa importante.

Ai canali ufficiali social del Cus le prime parole di Mustacciolo: “Torno a casa mia – ha dichiarato – ritroverò mister Nando con cui ho uno splendido rapporto. Non ho avuto esitazione a tornare, ho uno splendido ricordo della passata esperienza. Potremo dire la nostra in questo campionato, con innesti di qualità e under di talento”.