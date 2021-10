Coppa Italia Promozione, sorteggiati i sedicesimi: il Partinicaudace sfida il Resuttana San Lorenzo

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle quattro squadre palermitane rimaste in lizza per la Coppa Italia di Promozione. Il sorteggio ha decretato le seguenti sfide: Partinicaudace-Resuttana San Lorenzo e Casteldaccia-Gangi. Per quanto riguarda le altre squadre del girone A il Fulgatore sfiderà l'Alcamo nel derby trapanese mentre il Raffadali affronterà il Città di Gela in una sfida intergirone.

Le gare d'andata dei due match saranno disputate entrambe il 31 ottobre mentre il ritorno della sfida tra il club partinicese e quello nerorosa, in programma all'Aloisio di Misilmeri è anticipata a sabato 6 novembre.