Città di Carini, mister Virga: “Col Kamarat meritavamo di vincere, soddisfatto dei progressi della squadra”

Dopo la sconfitta contro il Gangi nella partita dopo la fine della pausa del campionato il Città di Carini ha pareggiato domenica al Pasqualino contro il Kamarat, ottenendo un punto nel complesso tutt’altro che disprezzabile. L’allenatore dei rossoblù Vincenzo Virga analizza la storia della partita e le prospettive della squadra in vista della prossima giornata.

L’allenatore del Carini ha espresso le sue considerazioni sulla storia del match di domenica, chiuso sullo 0-0 finale: “Siamo stati molto sfortunati - spiega a PalermoToday - abbiamo creato 6-7 palle gol nitide una traversa con Riccobono e sprecato un’opportunità ad un metro dalla porta con parata del portiere ospite. Poi ci è stata annullata una rete per un fuorigioco molto dubbio e alla fine abbiamo rischiato in maniera assurda di perdere la partita ma il nostro portiere Giangreco è stato bravissimo a parare un calcio di rigore. Rimango soddisfatto dell'atteggiamento della squadra non posso dire nulla ai miei hanno giocato bene senza mai risparmiarsi ma peccato per non aver raggiunto una vittoria meritatissima”.

Il tecnico rossoblù appare in generale molto convinto in merito alla crescita del suo gruppo: “Si sono molto soddisfatto dei progressi della squadra soprattutto perché nelle ultime due gare con Gangi e Kamarat abbiamo creato molto. Dico sempre ai ragazzi che nel calcio conta molto attaccare la porta come siamo riusciti a fare: ripeto domenica ci è mancato solamente il gol e l’unico rammarico è solo questo”.Virga ha infine parlato dell’incrocio di domenica contro il Villabate, sottolineandone l’importanza: “Domenica affrontiamo una squadra che come noi lotta per la salvezza quindi non sarà facile anche perché è una squadra allenata da un tecnico preparato come Peppe Guida quindi sarà una battaglia”.