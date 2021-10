Il Carini cade in casa contro San Vito, Crivello: "Disattenti nella ripresa, questa sconfitta ci farà crescere"

È una battuta d’arresto amara quella del Città di Carini che al Pasqualino perde contro il San Vito Lo Capo per 3-1. Passati in vantaggio con un gran gol di Cristian Conigliaro dai venti metri nel primo tempo, i padroni di casa hanno subito nella ripresa le reti di Valenti e Greco fino a quando il contropiede di Lucido non ha chiuso definitivamente i giochi. La squadra, che la prossima settimana affronterà la Folgore a Castelvetrano, resta ferma a quota cinque punti in classifica.

Il difensore rossoblù Francesco Crivello ha commentato la prestazione della squadra: “Avevamo preparato bene la partita - afferma a PalermoToday- la squadra è entrata in campo col giusto piglio creando diverse situazioni pericolose arrivando verso la porta tante volte. Nella fase finale del primo tempo avevano iniziato a subire il loro gioco anche perché dovevano cercare di pareggiare la partita. Nella ripresa non siamo entrati con la stessa mentalità del primo tempo e questo si è visto con delle disattenzioni che ci hanno punito perché abbiamo fatto degli errori che solitamente non facciamo. Purtroppo, la partita si è innervosita e l'espulsione è stata la definitiva svolta perché era diventato difficile essere più arrembati e cercare il pareggio a maggior ragione dopo il terzo gol”.

Il vice-capitano del Carini ritiene comunque che questa sconfitta possa essere salutare: “Nonostante la sconfitta la partita - conclude - ci è servita perché ci riporta coi piedi a terra: ci fa capire che se non giochiamo con la testa giusta abbiamo difficoltà a fare risultato è ogni partita in questo campionato e sempre ardua. Questo ci permette di lavorare sui nostri errori perché dobbiamo migliorare su quello per crescere e tornare a ottenere risultati positivi”.