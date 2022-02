Promozione: il punto sul campionato dopo la diciassettesima giornata

Il diciassettesimo turno del girone A di Promozione ha confermato i rapporti di forza del torneo non senza comunque regalare qualche sorpresa, soprattutto per quel che concerne la bassa classifica. In vetta il Resuttana San Lorenzo continua la sua marcia battendo di misura il Città di Carini: il Casteldaccia, al sesto successo consecutivo, si accredita definitivamente come la più credibile delle sfidanti battendo il Kamarat e rimanendo a meno quattro.

In zona play-off si rilancia il Gangi, che batte di misura il Villabate nel derby, salendo a 30 punti e agganciando la Polisportiva Lascari-Cefalù, ieri sconfitta nello scontro diretto da un Raffadali sempre più alla riscossa come lo è anche la Folgore Castelvetrano. I giallorossi, alla loro seconda sconfitta consecutiva, adesso si ritrovano in bagarre, pur senza avere ansie particolari.

Le notizie più importanti arrivano dalla zona salvezza, dove il pacchetto di mischia per evitare la retrocessione si va progressivamente ad allargare. La Supergiovane Castelbuono torna alla vittoria contro il San Vito Lo Capo e si riporta ad una sola lunghezza dal Villabate e a due dal Kamarat. La vera sorpresa del turno è data però dalla vittoria di sabato del Partinicaudace contro l'Alcamo di mister Tarantino nel derby: un successo pesante che ha consentito ai neroverdi di salire a 14 punti e uscire dalla zona play-out. Il Città di Carini, che non ha avuto certo dalla sua il calendario visto che ha affrontato quasi tutte le big del torneo dalla ripresa, ha cinque punti di vantaggio dal terzultimo posto: un margine discreto che però da adesso andrà difeso fino alla fine.

I risultati

Città di Carini-Resuttana San Lorenzo 0-1

Fulgatore-Folgore Castelvetrano 0-2

Kamarat-Casteldaccia 0-2

Partinicaudace - Alba Alcamo 2-1

Polisportiva Lascari-Cefalù-Raffadali 1-2

Supergiovane Castelbuono-Città di San Vito Lo Capo 1-0

Villabate-Gangi 0-1