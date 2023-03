Promozione, anticipi ventiduesima giornata: il Città di Carini batte il Petrosino, il Partinicaudace pareggia in casa

Con un gol per tempo di Russo la squadra di mister Calafiore batte il Petrosino tra le mura amiche e torna a muovere la classifica dopo aver osservato un turno di riposo la scorsa settimana. Un successo molto importante che mette, di fatto, in sicurezza la stagione e consentirà di giocare le prossime gare con spensieratezza: dopo aver disputato il nono turno del girone di ritorno, adesso mancano solo altre quattro gare con due trasferte (con Accademia Trapani, prossimo impegno il 12 marzo, e Fulgatore) e due match casalinghi (con Alcamo e Gemini all’ultima di regular season il 1° aprile)

Il Partinicaudace pareggia 1-1 in casa, contro l’Accademia Trapani. Partita dai buoni ritmi, con i padroni di casa che hanno sfiorato più volte il gol della vittoria nel secondo tempo. Succede tutto nel primo quarto d’ora di gara: al nono minuto padroni di casa in vantaggio con Corso, poi quattro minuti dopo il pari firmato da Nolfo. Nella ripresa il Partinico cerca la via del gol per assicurarsi i tre punti ma la difesa ospite tiene.

Nell’altro anticipo di giornata il Marsala perde in casa 2-0 contro la Folgore Castelvetrano.

Nel girone B, la Polisportiva Gioiosa batte 1-0 il Città di Casteldaccia: la rete decisiva è di Ardiri. Nell’altro match, tra Villarosa e Pro Falcone finisce 1-1: reti di Lombardo e Maisano.