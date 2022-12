Promozione, anticipi girone B: l'Aspra vince sul campo della Santangiolese

Tre punti importantissimi, in trasferta, prima della sosta per i ragazzi di mister Tumminia, che si regalano una grande vittoria contro un'avversaria di prestigio. Contro la Santangiolese i gialloverdi vincono 3-2.

La partita comincia subito bene per l'Aspra, grazie alla rete di Daniello: terzo gol in due partite per lui. Alla prima vera occasione, però, i padroni di casa agguantano il pari con Spinella, che fa 1-1.

Qualche minuto più tardi, prima del fischio finale del primo tempo, l'arbitro concede rigore ai padroni di casa ma Cascione nega la gioia della doppietta alla punta biancorossa. La ripresa inizia con gli stessi ritmi della prima frazione, con continui capovolgimenti: in una ripartenza ben condotta dai padroni di casa è Tuccio a portare i suoi avanti nel punteggio, siglando il 2-1. L'Aspra non ci sta e la ribalta, prima con Di Giuseppe e poi sul finale con un incornata vincente di D'angelo per il definitivo 3-2 in favore degli ospiti. Nel finale si segnalano le espulsioni di Di Giuseppe e Daniello.

Con questa vittoria la squadra di Tumminia sale a quota 24 punti, momentaneamente al secondo posto in classifica.

Nell'altro anticipo del sabato netta vittoria della capolista Geraci, 3-0 sul campo del Gorgonia Delia.