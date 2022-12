Promozione, anticipi dodicesima giornata: Partinico torna alla vittoria, il Carini ferma in casa la capolista

La capolista del girone A di Promozione viene inchiodata sullo zero a zero al Pasqualino di Carini, al termine di una gara condizionata dal forte vento. Dopo la vittoria esterna ad Alcamo, il Carini conferma oggi pomeriggio l'ottimo stato di forma, ottenendo un buon punto contro Fulgatore, l'unica squadra del girone che non ha mai perso. È di Caruso la migliore occasione per i padroni di casa, nel primo tempo, mentre Troia nella ripresa salva sulla linea la palla del possibile vantaggio ospite. Tra una settimana l'ultima gara del girone d'andata per il Città di Carini, a San Giovanni Gemini: sarà uno scontro diretto fra due squadre attualmente a pari punti.

Il Partinicaudace torna alla vittoria al San Salvatore, dopo il ko della scorsa settimana in trasferta contro Fulgatore: 1-0 il finale odierno contro il Gemini. Decide il match una rete del solito Corso. Tre punti importanti per la squadra di mister Bellomo, che non ha patito la stanchezza del match di coppa Italia di mercoledì scorso contro Misterbianco. I neroverdi salgono a quota 19 punti in classifica, a sole quattro lunghezze dalla capolista Fulgatore.

Nel girone B il Supergiovane Castelbuono ottiene i primi tre punti in trasferta della stagione: una partita pazza in casa del Villarosa, terminata 5-4 per la formazione delle Madonie.

I ragazzi di mister Marandano salgono, dunque, al secondo posto in attesa delle altre gare. Bella prova di maturità per Castelbuono, che giornata dopo giornata continua a crescere. Per i padroni di casa in gol Dabo, doppietta di Zongo Tinga e rete di Cimino; per Castelbuono le reti sono state siglate da Rosselli, Marguglio, Rosone, Antista e Cardella.