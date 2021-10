Ad Alcamo un pari che sa di impresa per il Partinicaudace, Mazzola: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario"

Un pareggio sì ma che vale moralmente quanto una vittoria per il Partinicaudace che riesce a strappare il pareggio con il risultato di 1-1 nella sentitissima sfida contro l'Alcamo. La squadra neroverde dal 20' di gioco è rimasta in 9 per le due espulsioni ravvicinate di Landa (per grave fallo di gioco) e Di Maria cacciato dal campo per proteste. I bianconeri sono passati in vantaggio nella ripresa per via dell'autogol di Macaluso ma il rigore guadagnato e trasformato da Polizzi ha ristabilito la parità, difesa dal Partinicaudace fino al fischio finale. In virtù di questo pari i neroverdi salgono a quota 5 punti in classifica, rimanendo fuori dalla zona retrocessione.

Il tecnico del Partinicaudace Giuseppe Mazzola ha elogiato la squadra per la capacità di saper resistere in doppia inferiorità numerica: "Un derby vissuto intensamente dal primo all’ultimo minuto - afferma a PalermoToday - posso solamente elogiare i miei ragazzi per la grande prestazione di carattere che hanno messo in campo . Rimanere in nove dopo 20 minuti del primo tempo, andare sotto di una rete nel secondo e poi riuscire a pareggiare il risultato è stato solamente straordinario. Stavano gestendo bene la gara nei minuti iniziali e non stavamo rischiando molto in fase difensiva. Forse in undici sarebbe venuto fuori un altro risultato. Sono amareggiato - conclude -solo della doppia espulsione. Per il resto per come si era poi messa la gara direi che per noi oltre ad essere un punto guadagnato è un punto che sottolinea la caparbietà di questa squadra nel crederci sempre".