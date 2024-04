Promozione girone A, cala il sipario sulla stagione: il Cus chiude con una sconfitta, la Parmonval segna 7 gol

Cala il sipario sul girone A del campionato di Promozione, la regular season si è conclusa oggi con le gare della 26esima giornata. Il Cus Palermo perde 1-0 al Vito Di Marco di Cammarata: il Kamarat vince 1-0 grazie alla rete di Bamba.

La Parmonval, in casa, schianta con un sonoro 7-1 l'Alba Alcamo: al Franco Lo Monaco tripletta di Zerbo, doppietta di Colley e gol di Rama e Mancuso.

Per la differenza reti la squadra di Mutolo si classifica seconda, avanti rispetto al San Vito Lo Capo: entrambe le squadre chiudono a 54 punti. Sabato prossimo i ragazzi di Mutolo sfideranno in gara secca, nei playoff, il Bagheria in casa (oggi i nerazzurri hanno battuto l'Iccarense 1-0, gol di Dario Ribaudo). La squadra di Partanna Mondello avrà a disposizione due risultati su tre.

Il Partinicaudace batte 7-5 l'Empedoclina al Vincenzo Collura. Per la squadra di Abbenante tripletta di Gabriele Butera e reti di D'Amico, Pulizzi, Viscuso e Scrozzo.

Il San Giorgio Piana, promosso in Eccellenza la scorsa settimana, chiude con un 5-1 al Gemini.