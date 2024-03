Promozione girone A, 24esima giornata: il Cus batte la Giardinellese, la Parmonval vince col Kamarat

Il Cus Palermo vince in trasferta, 3-2 contro la Giardinellese: i cussini, con questi tre punti, salgono a quota 39 punti in classifica.

Vittoria preziosa e di carattere per i ragazzi di Ferdinando Zappavigna, capaci di vincere in rimonta e tenere aperti i giochi nella corsa Playoff.

Partono bene i padroni di casa, che la sbloccano al 16' con Di Benedetto. Come spesso accade i cussini hanno il carattere per trovare la reazione e l'episodio che riporta tutto in equilibrio è il rigore concesso al 34'. La Vardera non sbaglia, 1-1. È il gol che accende la partita del Cus Palermo, perché in quattro minuti, tra il 41' ed il 45', la formazione giallorossonera cala il tris. Prima con Russo, quindi con Andolina. Sul 3-1 il Cus Palermo prova a gestire, facendo scorrere i minuti, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi. La seconda frazione non riserva particolari sorprese, anche quando la Giardinellese accorcia nel finale con Bulades. Il triplice fischio ufficializza la vittoria cussina, adesso i punti in classifica sono 39.

A due giornate dalla fine del campionato, i punti di distacco dalla zona PlayOff sono tre, con il riferimento Marsala e Bagheria, in questo momento appaiate a 42. Domenica il derby casalingo contro la Parmonval, attualmente terza forza del girone, sarà ancor più atteso perché potrebbe dire moltissimo sul finale di stagione di entrambe le squadre.

Proprio la Parmonval ha battuto, al Franco Lo Monaco di Mondello, il Kamarat 2-0. Padroni di casa in vantaggio dopo nove minuti, bella conclusione di esterno da fuori area di Vincenzo Corrao. Sponda di Colley e tiro vincente dal limite di Corrao. Al 37’ ecco il raddoppio: Elamraoui mette in mezzo dopo una bella azione personale, Colley arriva di testa in terzo tempo e batte nuovamente il portiere. Nella ripresa la squadra palermitana gestisce il doppio vantaggio senza grossi rischi e porta a casa un successo prezioso.

Bella vittoria della capolista San Giorgio Piana sul Partinicaudace: 3-1 per i rossoneri il finale.

Al 12’ Gioacchino Serio porta in vantaggio i padroni di casa, destro che batte il portiere del Partinico: 18 centri per Serio con la maglia del San Giorgio. Al 40’ Serio sbilanciato da Scrozzo, per il direttore di gara è rigore anche se la decisione appare un po’ generosa: dal dischetto parte Amaya che non sbaglia. Cascione battuto per la seconda volta, positiva realizzazione dagli undici metri per il numero 9. Al 53’ conclusione di Lucera deviata da Cascione, sulla ribattuta arriva Giovenco che ribatte in rete: è il 3-0 dei padroni di casa. Al minuto 84 Butera firma il gol del 3-1 per il Partinico: calcio di rigore perfetto realizzato. Lo stesso Butera si era preso il fallo con una bella finta di corpo che ha ingannato il difensore avversario.

Primo punto del campionato per l'Iccarense, che all'Agliastrelli ferma sul 2-2 il Casteltermini.

Ribaudo e Biondo firmano il successo del Bagheria sul campo del Gemini: di Spinelli la rete dei padroni di casa.