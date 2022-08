Nessun anticipo né posticipo, dalla 7^ alla 9^ il Palermo sempre di sabato

La Lega Serie B ha diramato il programma gare della settima, ottava e nona giornata di campionato: in questi tre turni il Palermo sarà impegnato rispettivamente nell'inedita sfida contro gli altoatesini del Südtirol in casa; nella gara in trasferta contro la Ternana e per finire ancora in casa dove affronterà il Pisa.

I rosanero giocheranno questi impegni nell'orario "classico" della cadetteria, ovvero sabato alle 14: nessun anticipo o posticipo dunque. Per i rosanero il mese di ottobre si chiuderà con un'altra sfida in casa contro il Cittadella e con la trasferta esterna contro il Modena, ancora in attesa di programmazione. Qui sotto la panoramica completa della Serie B.

7a giornata

Venerdì 30 settembre: 20.30

Cosenza-Como

Sabato 1 ottobre: 14.00

Bari-Brescia

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Modena-Reggina

Palermo-Südtirol

Parma-Frosinone

Spal-Genoa

Sabato 1 ottobre: 16.15

Perugia-Pisa

Domenica 2 ottobre 16.15

Benevento-Ascoli

8a giornata

Venerdì 7 ottobre 2022: 20.30

Genoa-Cagliari

Sabato 8 ottobre: 14.00

Ascoli-Modena

Brescia-Cittadella

Pisa-Parma

Ternana-Palermo

Venezia-Bari

Sabato 8 ottobre: 16.15

Frosinone-Spal

Reggina-Cosenza

Domenica 9 ottobre: 16.15

Como-Perugia

Südtirol-Benevento

9a giornata

Venerdì 14 ottobre: 20.30

Venezia-Frosinone

Sabato 15 ottobre: 14.00

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-Spal

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Sabato 15 ottobre: 16.15

Bari-Ascoli

Domenica 16 ottobre: 16.15

Perugia-Südtirol