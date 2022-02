Il Marineo cade in trasferta contro la Pro Favara: la zona play-off è sempre più lontana

Continua la flessione dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che in questa seconda parte di stagione, a dispetto di un girone d'andata sulla cresta dell'onda, sta vivendo un momento di difficoltà. I biancorossi hanno infatti perso al Bruccoleri contro la rampante Pro Favara, quarta forza del girone A di Eccellenza, che si è imposta di misura per 1-0: adesso sono nove le partite senza vittorie per la squadra di mister Tumminia.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 25' con un colpo di testa capitan Fallea sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bossa. Dopo il gol i biancorossi reagiscono e provano a cercare il pari: il pericolo più grande arriva al 38' da un tiro cross di Azzara che ha danzato a ridosso della porta prima di spegnersi fuori. Tre minuti dopo su una punizione a due Rama impegna Sendin. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Giuffrida che costringe Ceesay alla respinta in due tempi.

Nella ripresa i gialloblù provano a legittimare il vantaggio in particolare con il neo-entrato Gambino che al 77' vede il suo tentativo a botta sicura murato sulla linea. L'ex centravanti dell'Akragas ha altre due occasioni nel finale ma in entrambe non riesce a trovare il gol del ko. In virtù di questo risultato Marineo resta a quota 30 punti scivolando all'undicesimo posto. Il sogno dei play-off, a lungo giustamente accarezzato, adesso è distante sette punti.