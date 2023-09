Esordio in Coppa Italia per la nuova Primavera del Palermo: i ragazzi di Di Benedetto in campo a Monopoli

Domani pomeriggio la Primavera rosanero di Stefano Di Benedetto darà il via alla propria stagione, esordendo alle ore 15 in coppa Italia sul campo del Monopoli in gara secca, nel primo turno preliminare della competizione. Chi passa affronterà mercoledì 20 settembre la vincente della sfida tra Ternana e Salernitana. Prove generali dunque in vista del debutto in campionato, che avverrà in trasferta a Napoli sabato 16 settembre.

La rosa è stata in gran parte rivoluzionata, complice il fatto che tutti i calciatori classe 2004 sono entrati in regime di svincolo e dunque non sono stati confermati. Giusto per citarne alcuni, il portiere Grotta è passato alla Sanremese mentre Lo Coco ha trovato spazio al Villa Valle (serie D bergamasca).

Un fuoriquota, classe 2004, figura comunque in organico: si tratta di Leo Vitucci, esterno offensivo arrivato nelle battute conclusive della sessione di mercato dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bergamaschi. Vitucci è uno dei tanti volti nuovi di una campagna acquisti piuttosto efficace: il direttore tecnico Bogdani, infatti, ha rinforzato notevolmente la struttura della squadra. Una mini rivoluzione che ha determinato un impianto ben diverso alla scorsa stagione, nonostante la conferma di un piccolo zoccolo duro.

In porta Nespola sarà il titolare: continuerà ad allenarsi con la prima squadra, nel weekend poi difenderà i pali della Primavera. E' la difesa il reparto maggiormente ritoccato durante la sessione estiva, sia sulle corsie laterali che al centro. A destra è arrivato dal Milan Francesco Fontana, classe 2005. A sinistra, invece, due nuovi innesti: Ethan Bouah dalla Roma e Joseph Cervello dalla Lazio (nella seconda parte della scorsa stagione al Cus Palermo). Recentemente, per il ruolo di difensore centrale, è stato acquistato anche Sergio Martignetti: cresciuto nelle giovanili della Panormus, la scorsa stagione al Resuttana San Lorenzo in Eccellenza. Nell’ultimo giorno di mercato, invece, dal Torino è stato acquistato Francesco Gallea Beidi: difensore di grandissima prospettiva che avrebbe già attirato il panorama calcistico nazionale. Nella scorsa stagione ha ottenuto il premio Signorini come miglior difensore del Torneo di Viareggio. Basile, Scaglione e Mattaliano, invece, sono rimasti regolarmente in rosa.

Tra i difensori rimasti in organico dalla scorsa stagione anche Salvatore Granicelli, palermitano classe 2005 che in un paio di circostanze si è allenato con la prima squadra.

A centrocampo è arrivato Massimo Kaleb Kubi, lo scorso anno al Cus Palermo in Eccellenza: ha fatto parte della Rappresentativa Sicilia Under 19 al Torneo delle Regioni. Tra le conferme presenti anche Sciortino e Tagliarino, oltre a D’Acquisto e Vaiana. Tra i colpi di mercato piazzati dalla dirigenza del club di viale del Fante c’è anche Matteo Fravola: scuola Roma, classe 2006, lo scorso anno si è messo in luce prima con i giallorossi e poi con la maglia dell’Ascoli. Calciatore duttile e versatile, supporterà il reparto offensivo composto da Leo Vitucci e Ivanoe Sessa. Quest'ultimo è una punta centrale, arrivata dalla Lazio. E' stato strappato alla concorrenza di diversi club (di cui alcuni francesi). Altra punta in organico è Francesco Macchia, arrivato lo scorso gennaio dal Monopoli. Completano il reparto Viviano e La Mantia. In attacco, inoltre, è stato "promosso" dall'Under 17 Salvatore Di Mitri, classe 2006 convocato nella scorsa stagione da Corini per la prima volta in gare ufficiali con la prima squadra in occasione del match casalingo con il Modena.

Domani, dunque, inizierà la stagione della Primavera rosanero: i ragazzi di Di Benedetto vogliono stupire.