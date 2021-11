Prima categoria, il Cinisi espugna Salemi con un gol del giovanissimo Palazzolo

E’ nelle difficoltà che si raccolgono i frutti del lavoro settimanale, per la settima giornata del campionato di Prima Categoria il Città di Cinisi fa gruppo, seppur privo di tanti titolari, ed espugna per 1-0 il “San Giacomo” di Salemi grazie alla rete del 2004 Salvatore Palazzolo. Pronti via ed al 7° Guido Biondo si fa trovare pronto e sfata il tabù, che nelle precedenti trasferte lo ha visto subire gol al primo attacco avversario. Dall’altra parte è Daniel Longo su punizione ad impegnare Caradonna; il vantaggio ospite arriva al 10° minuto grazie al classe 2004 Salvatore Palazzolo, che posizionato sul secondo palo finalizza di testa un cross proveniente dalla destra dell’onnipresente Longo. Al 15’ è pericoloso il Salemi, ma Nino Vitale si immola in area anteponendo il proprio corpo fra l’attaccante salemitano El Maslahi e la sua porta.

Poco dopo Anthony Palazzolo dà forfait ed esce per infortunio, al suo posto entra Alessandro Ventimiglia. Il Cinisi mantiene il possesso della palla ed è ancora Palazzolo a sfiorare il raddoppio. Prima dello scadere del tempo l’occasionissima del Salemi, su calcio d’angolo Gangolfo non riesce sotto porta ad insaccare di testa e piazza la palla sopra la traversa. Nella seconda frazione il Cinisi gioca di rimessa, abbassa il baricentro ed attende il Salemi che cerca il pareggio, ma mai ad impensierire i pali di Biondo, che viene impegnato solo al 26’ da Cangemi. Marco Scimone per Salvatore Anselmo a metà secondo tempo, Marco Militello per Simone Vitale sul finire del match sono i cambi tattici di mister Giammanco, che sostituiva in panchina Sollena. L’orologio diventa l’alleato dei biancoazzurri, la palla viene mantenuta il più possibile in attesa del fischio finale dell’arbitro, che arriva dopo 5 minuti di recupero. Ottima la direzione arbitrale di Polizzi della sezione di Trapani.

Tabellino

Salemi Polisportiva: Caradonna, Gaudino (1’ st De Marco), Galuffo, Fontana (26’ st Palermo), Gandolfo, Scaturro, Baudanza (32’ st Saad), Bucaria, Callia, Fathallh (1’ st Cangemi), El Maslahi. A disposizione: Bongiorno, Robino, Ardagna, Simone, Stallone, 20 All: Artale

Città di Cinisi: Biondo, Anselmo (19’ st Scimone), Palazzolo A. (19’ pt Ventimiglia A.), Vitale A., Maniaci, Serra, Longo, Burgio, Ventimiglia L., Palazzolo S., Vitale S. (42’ st Militello). A disposizione: Vitale A 2002, Garofalo, Calaiò. All. Giammanco

Arbitro: Marco Polizzi di Trapani

Ammoniti: Gandolfo, Gaudino, Bucaria (PS), Palazzolo S., Vitale A., Serra (ACD)

Rete: 10’ Palazzolo S. (Acd)