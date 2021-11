Prima Categoria: il Cinisi vince in rimonta contro l'Altofonte (3-1) e rafforza la zona playoff

Il Cinisi conquista tre punti fondamentali per il suo cammino in campionato, batte in rimonta un buon Altofonte e si attesta nella zona playoff del girone A del Campionato di Prima Categoria prima del riposo imposto dal calendario. Un terreno vittima delle incessanti piogge della settimana, ha reso difficoltoso il gioco a terra, ma nonostante tutto grazia alla presenza di giocatori tecnici ex di altre categorie si sono viste buone trame di gioco. Succede poco nel primo tempo, due gli episodi degni di nota. Al 15° l'Altofonte sfrutta l'occasione, per atterramento in area è D'Oca a presentarsi sul dischetto. In prima battuta il classe 2002 Nino Vitale para, sulla respinta l’attaccante avversario è più lesto ed insacca.

L'Altofonte si chiude a riccio a difesa del vantaggio, il Cinisi si scopre e lascia dei larghi spazi. Il primo tempo si chiude col brivido al 44°, quando il classe 2003 Cucinella coglie la traversa su punizione. Nella seconda frazione la pioggia torna a battere sul terreno del Comunale e la parte centrale è un acquitrino, ma arrivano forze fresche dalla panchina. Tre cambi in simultanea per i bianco azzurri di casa con in campo Castiglia, Garofalo e Trupiano, la squadra passa con la difesa a tre uomini ed alza il baricentro. Lo sforzo viene pagato al 19° Ventimiglia, raccoglie sulla sinistra una punizione di Cucinella, filtra al centro dove Cacciatore anticipa l'intervento del portiere e passa la palla in area dove ed è pronto Castiglia ad insaccare per il pareggio. Per gli opposti obiettivi di classifica il pareggio non è utile a nessuno, le squadre si scoprono e si aprono al contropiede.

Uno di questo porta il Cinisi al vantaggio. Al 40° lancio lungo di Garofalo, Salvo Palazzolo cerca Castiglia che tira a colpo sicuro, il portiere Russo devia e l'esperto Cacciatore s'invola di testa e chiude la rimonta. Nei minuti finale arriva anche il 3-1, ma è giustamente annullato per fuorigioco di Trupiano. La rincorsa verso la zona tranquilla della classifica continua. Complimenti al nuovo corso dell'Altofonte marcato Vassallo. Ottimo l'arbitraggio di Davide Brugnone della sezione Aia di Palermo.

Tabellino

Città di Cinisi: Vitale A.2002, Vitale V., Ventimiglia C., Cacciatore, Maniaci (6' st Castiglia), Vitale A., Longo (44' st Palazzolo A.), Serra, Burgio (6' st Garofalo), Cucinella (25' st Palazzolo S.), Militello (6' st Trupiano). A disposizione: Anselmo, Vitale SS., Campagnano. All: Giammanco.

Altofonte: 1 Russo, 2 La Paglia, 3 Mondino, 4 D'Oca, 5 Alesi (22' st Raimondi), 6 Broccolo (1' st Strazzeri), 9 Sagnibene (17' st Buscemi), 10 Urso, 18 Mascellaro, 22 Gioè (13' st Di Giori), 26 Blandino. Coll: Russo.

Ammoniti: Vitale A. 2002, Maniaci, Garofalo (ACD) Mondino, Mascellaro, Gioè, Raimondi, D'Oca, Buscemi, Urso (ALT)

Arbitro: Davide Brugnone sezione AIA di Palermo

Reti: 16' pt D'Oca (ALT) 19' st Castiglia (ACD), 40’ st Cacciatore (ACD)