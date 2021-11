Prima categoria, pokerissimo a Giardinello: il Cinisi vede i playoff

Scontro d'alta classifica, nel girone A del Campionato di Prima Categoria, dove le squadre arrivavano da opposte situazioni. La Giardinellese dalla vittoriosa trasferta contro l'Altofonte, mentre il Cinisi dalla sconfitta interna subita per mano dell'Accademia. Nei primi minuti con una leggera predominanza locale sono gli ospiti ad andare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti, la palla senza padrone arriva nei piedi di Daniel Longo, che di prima intenzione scaglia la sfera nell'angolo alto a destra di Di Piazza. Da lì a poco è sempre Daniel Longo a timbrare il cartellino, l'azione è simile a quella precedente il Cinisi al 25° è al doppio vantaggio. La squadra di casa cerca di mettersi in carreggiata e conquista diversi calci di punizione alla distanza, ma il portiere Biondo sempre ben piazzato si fa trovare pronto. Nella seconda frazione il tecnico Sala della Giardinellese mette forze fresche in campo e sposta il baricentro verso l’attacco, questo permetterà al Cinisi di attendere i biancoverdi in area e giocare di contropiede.

Al 4° in contropiede Lorenzo Ventimiglia ha l’occasione per siglare lo 0-3, ma è bravo Di Piazza ad occupare lo specchio della propria porta. Al 10° la Giardinellese usufruisce di un calcio di rigore, ma Gaglio tira alto. Al quarto d’ora il classe 2003 Trupiano entra per Cucinella e timbra la prima presenza stagionale. Subito dopo i padroni di casa colpiscono la traversa su punizione, determinante la deviazione di Biondo. Qui Daniel Longo si trova a nozze fra le linee ed in contropiede segna due gol simili è 0-4. Mister Giammanco approfitta del largo punteggio per dare spazio agli uomini della panchina Campagnano e Palazzolo ed Anselmo per Castiglia, Militello e Ventimiglia. Nella stessa situazione delle precedenti ancora Longo porta la palla davanti, ma è altruista ad offrire la palla a Palazzolo che sigla la quinta rete ospite; sul finale arriva il gol della Giardinellese, è bravo Donato a superare Biondo dalla distanza. Vittoria con dedica per l’infortunato Peppe Abate e per il convalescente Pietro Garofalo.

Tabellino

Giardinellese 2012: Di Piazza, Terranova, Polizzi A. (26' st Saitta), Randazzo SA., Galati (1' st Platano S.), Sapienza Vin., Fileccia (1' st De Luca), Donato, Randazzo M. (24' st Sapienza Vitt.), Gaglio, Platano A. (1' st Polizzi A.). A disposizione: Leggio, Barranca, Ferrante. All: Sala

Città di Cinisi: Biundo, Castiglia (37' st Anselmo), Ventimiglia C. (31' Campagnano), Cacciatore, Maniaci, Vitale E., Longo, Serra, Ventimiglia L., Cucinella (16' st Trupiano), Militello (31' st Palazzolo A.). A disposizione: Vitale A., Garofalo, Scimone, Vitale SS., 19 Burgio. All: Giammanco

Ammoniti: Donato (G), Castiglia (C), Manaci (C) Espulsi: De Luca (G), Ventimiglia L. (C) per reciproche scorrettezze.

Reti: Longo (CC), Longo (CC), Longo (CC), Longo (CC), A.Palazzolo (CC), Gaglio (G)

Arbitro: Luigi Ditta sezione Aia di Marsala