Palermo, a New York la presentazione della nuova maglia: al Rockfeller Center presenti anche due ex leggende

La nuova maglia del Palermo per la nuova stagione verrà presentata il 9 luglio. La location è di quelle straordinarie e, di certo, inusuali: la nuova divisa verrà svelata a New York, al ManCity Popup store che si trova nel Rockfeller Center, 1230 Avenue of the Americas. Due gli ospiti d’eccezione: Javier Pastore e Amauri. Sotto i grattacieli di Manhattan, dunque, la prima maglia rosanero verrà svelata ai tifosi palermitani di tutto il mondo. Dalle 11 (ora locale) il club avvierà l’attesa presentazione del kit casalingo.

Domani, prima del ritiro di Livigno dal 7 al 20 luglio, in provincia di Brescia inizierà il raduno. Con una nota sul portale, il club di viale del Fante ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano Aurelio e Soleri. Come annunciato dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, Corona verrà ulteriormente seguito durante gli allenamenti: il centravanti classe 2004 ha diverse richieste e dovrebbe essere ceduto in prestito. Tra i nuovi volti c'è il difensore Peda, arrivato dalla Spal, e si rivede anche Saric dopo l'avventura in Turchia, così come gli altri rientrati dai rispettivi prestiti ad eccezione di Devetak.